Израиль и Сирия проводят прямые переговоры по Голанским высотам – Reuters

Израиль и Сирия начали тайные переговоры, чтобы избежать войны на Голанских высотах – стратегической территории, которую они давно считают спорной. Хотя официальных дипломатических отношений между странами нет уже много лет, последние недели показали, что обе стороны готовы говорить о безопасности и спокойствии на границе.

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По данным пяти источников, знакомых с ситуацией, встречи проходят как напрямую, так и через посредников - исламистские группировки, которые контролируют часть сирийской территории. Сирийскую делегацию возглавляет Ахмад аль-Далати – высокопоставленный офицер службы безопасности и губернатор провинции Кунейтра, граничащей с Голанами.

Главная тема переговоров – предотвращение военных конфликтов, особенно израильских авиаударов по сирийским приграничным деревням. Израиль временно уменьшил количество таких ударов, продолжавшихся годами, особенно после прихода к власти новых исламистских руководителей в Дамаске.

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа подтвердил существование непрямых переговоров и заявил о готовности вернуться к соглашению 1974 года, которое создало демилитаризованную зону на Голанских высотах. Хотя о нормализации отношений пока речь не идет, в Вашингтоне считают, что это может стать первым шагом к более широкой политической договоренности в регионе.

Голанские высоты – это горное плато площадью около 1800 км², расположенное на юго-западе Сирии, на границе с Израилем, Ливаном и Иорданией. Его западная часть граничит с Тивериадским озером (озеро Кинерет) в Израиле, а на востоке плато тянется вглубь сирийской территории. Средняя высота плато – более 1000 метров над уровнем моря, что делает его одной из самых высоких точек региона.

Самая высокая вершина – гора Хермон, высотой 2814 метров, часть которой находится под контролем Израиля. Вершина Хермона покрыта снегом в зимний период, и именно здесь расположен единственный в регионе горнолыжный курорт, созданный израильскими властями.

Голанские высоты имеют ключевое стратегическое значение из-за своего выгодного расположения. Контроль над плато дает военное преимущество: с высот легко контролировать прилегающие территории, что имеет решающее значение для безопасности границ между Сирией и Израилем. Из-за этого территория долгие десятилетия была ареной конфликтов.

До 1967 года Голаны официально принадлежали Сирии. Однако в ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил большую часть плато, включая ключевые военные позиции.

Сирия пыталась вернуть территорию во время Войны Судного дня 1973 года, но безуспешно. В 1981 году Израиль объявил об аннексии этой территории. С тех пор Голанские высоты остаются под контролем Израиля, хотя международное сообщество считает их оккупированной территорией. В 1981 году Израиль объявил об аннексии этой территории.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 мая Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории президентского дворца в Дамаске. В Тель-Авиве заявили, что это был "четкий сигнал сирийскому режиму".

27 июля боевики ливанской группировки "Хезболла" совершили ракетный обстрел дружеского поселения Маджаль-Шамс, расположенного на Голанских высотах. В момент удара на местной спортивной площадке проходил футбольный матч между детскими командами.

Также правительство Израиля, одобрило план расширения израильских поселений на Голанских высотах. В Кабинете министров заявили, что действуют "в свете войны и нового фронта, стоящего перед Сирией".

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