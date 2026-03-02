Глава фракции 'Хезболлы' в парламенте Ливана погиб из-за ударов Израиля

В ночь на 2 марта Армия обороны Израиля нанесла удары по Ливану. В результате атаки погиб глава парламентской фракции "Хезболла" Мухаммад Раад.

Об этом сообщает Al Hadath. Также поступила информация по меньшей мере о десяти погибших в результате израильских ударов по южным районам Бейрута.

Операция состоялась после заявления президента Ливана Жозефа Ауна о том, что ракетные обстрелы Израиля подрывают усилия страны, направленные на то, чтобы не допустить ее втягивания в региональный конфликт.

Израильская армия нанесла ответный удар после того, как боевики "Хезболлы" ночью выпустили несколько снарядов в сторону северных районов Израиля.

Кроме того, по решению Министерства образования Ливана в стране, из-за обстрелов, закрыли все школы и другие учебные заведения.

Напомним, Тегеран снова находится под ударами ЦАХАЛ, зато ливанская "Хезболла" запустила ракеты по Израилю. В свою очередь шиитская группировка в Ираке атаковали американских военных в аэропорту Багдада, атакована и британская база на Кипре.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

