Германия планирует закупить 20 истребителей Eurofighter и 8500 боевых бронированных машин – Bloomberg

Правительство Германии планирует закупить в ближайшее время 20 истребителей Eurofighter, а также около 8500 различных бронетранспортеров. Соответствующий военный заказ для одобрения парламентом будет готов к концу 2025 года.

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Речь идет о 60 контрактах на закупку двух десятков истребителей, 5000 бронемашин Boxer и не менее 3500 бронемашин Patria Oyj. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Миллиарды евро на покупку вооружения

Источники, говорившие на условиях анонимности, рассказали, что министр обороны Германии Борис Писториус проинформировал членов Бундестага о приоритетах правительства по превращению вооруженных сил Германии в сильнейшую традиционную армию Европы.

В ближайшие дни немецкое правительство намерено утвердить среднесрочный финансовый план, согласно которому годовой оборонный бюджет страны в течение четырёх лет увеличится более чем вдвое и достигнет 162 млрд евро (189 млрд долларов США). Этот годовой показатель должен быть достигнут к 2029 году, что значительно опережает целевой показатель НАТО по военным расходам в 3,5% от ВВП к 2035 году.

Продвижение военных закупок стало возможным после того, как правящая коалиция канцлера Германии Фридриха Мерца согласилась освободить расходы на оборону от конституционных ограничений по заимствованиям и создать финансируемый за счет долга специальный фонд в размере 500 миллиардов евро для строительства дорог, железных дорог, электросетей и школ.

Европе стремится к независимости от США

По словам источников, военные траты Германии будут в значительной степени ориентированы на Европу, поскольку Мерц стремится переориентировать военные расходы на региональные производства. Канцлер ФРГ рассчитывает сделать европейский континент более независимым от американских производителей оружия.

Кроме того, недавно страны НАТО обязались увеличить расходы на оборону в свете войны России против Украины, а также из-за опасений, что США могут быть менее привержены защите региона в соответствии с политикой президента Дональда Трампа.

В приоритете БТР и авиация

Первым пунктом списка военных закупок Германии станет приобретение 20 дополнительных истребителей Eurofighter по контракту стоимостью около 3 миллиардов евро. Кроме того, Берлин планирует заказать до 5000 бронированных машин Boxer в различных комплектациях у отечественных производителей KNDS и Rheinmetall AG, а также не менее 3500 бронированных модульных машин Patria у одноименного финского оборонного производителя.

По словам источников, бронемашины Boxer будут использоваться для производства различных видов транспортных средств с различными функциями, включая до 600 систем ПВО Skyranger, а также других модификаций, таких как боевой, разведывательный и медицинский транспорт.

В свою очередь финские БТР Patria заменят устаревший парк бронированных боевых машин Fuchs. Хельсинкский производитель сотрудничает с KNDS и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft для создания Patria AMV. По данным источников, стоимость заказа может составить до 5 миллиардов евро. Ожидается, что около 90% производства будет осуществляться в Германии.

Источники добавили, что помимо бронетехники министерство обороны изучает возможность закупки нескольких сотен боевых танков Leopard 2 у производителей KNDS и Rheinmetall. Министерство обороны Германии также работает над стратегией в области беспилотников, которая приведет к получению различных заказов на сумму в несколько миллиардов евро от немецких производителей, таких как Helsing или Quantum Systems.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге в конце июня 2025 заявил, что Россия воздержится от нападения на страны-члены Альянса до тех пор, пока он занимает пост главы Белого дома. В то же время недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об угрозе нападения России на страны НАТО. По словам главы польского правительства, Москва может быть готова к конфронтации с Альянсом уже в 2027 году.

В свою очерель Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

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