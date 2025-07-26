"Польша должна быть готова": в НАТО предупредили Туска о том, что Россия может начать войну с ЕС уже в 2027 году. Видео

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об угрозе нападения России на страны НАТО. По словам главы польского правительства, Москва может быть готова к конфронтации с Альянсом уже в 2027 году.

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Поэтому Польша приняла решение сконцентрироваться прежде всего на своей безопасности. Об этом Туск заявил в видеообращении в соцсети Х.

США и Европа знают о намерениях РФ

Польский премьер подчеркнул, что главнокомандующий сил НАТО в Европе и главнокомандующий сил США и Европе подтвердили, что уже в ближайшие годы Россия может напрямую угрожать странам НАТО, в частности, Польше. Туск отметил, что речь идет о 2027 году.

"Сегодня главнокомандующий сил НАТО в Европе и главнокомандующий сил США и Европе генерал Алексус Гринкевич, подтвердил американскую экспертизу. Недавно он заявил в Европе, что Россия будет готова противостоять Европе, как следствие, и нам, уже в 2027 году", – заявил Туск.

Варшава готовится к возможной войне

По словам Туска, на заседании польского правительства накануне была согласована Стратегия национальной безопасности. Также он добавил, что обсуждал потенциальную угрозу со стороны России с бывшим руководителем MI6 и новым руководителем MI6.

"Все эти встречи, разговоры, решения посвящены одному делу. Польша должна быть готова, Польша должна быть хорошо подготовлена, польская армия должна быть хорошо оснащена. Ситуация в Польше должна быть стабильной, чтобы мы были готовы к любому сценарию", – отметил Туск.

Туск призывает не паниковать

Польский премьер заверил, что на данный момент нет никаких причин для паники. В то же время он добавил, что граждане Польши должны быть бдительными и сосредоточенными.

"Именно поэтому я буду принимать решения, которые учитывают, в первую очередь, внутреннюю безопасность и политическую стабильность", – заявил премьер Польши.

Ранее сообщалось, что Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

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