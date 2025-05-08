Фицо пожаловался на попытку сорвать его визит в Москву и набросился на Эстонию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его поездка в Москву оказалась под угрозой из-за отказа Эстонии разрешить пролет правительственного самолета над своей территорией. Это сорвало план двусторонних встреч и поставило под сомнение соблюдение запланированного графика.

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Фицо считает этот шаг намеренной попыткой помешать его визиту в РФ и заявил, что это негативно повлияло на всю программу. Об этом говорится в заявлении премьер-министра в Facebook.

"Конечно, это намеренная попытка сорвать мой визит в Москву. Это чрезвычайно нарушает всю нашу программу", – сказал Фицо, добавив, что это усложняет его график и негативно сказалось на всей программе, поскольку теперь премьер и его команда не смогут уложиться в запланированные сроки.

Премьер подчеркнул, что несмотря на трудности, команда протокола активно ищет другой путь, чтобы он успел на утреннюю церемонию возложения венков в Москве 9 мая.

"Однако протокол делает все возможное, чтобы найти альтернативный маршрут, который позволит нам присутствовать на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата утром 9 мая, а затем провести четыре чрезвычайно важные двусторонние встречи", — отметил Фицо.

Также он отметил, что намерен провести четыре важные встречи с российскими представителями во время своего пребывания в Москве.

В России уже успели назвать запрет стран Балтии "русофобией" и "позором"

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страны, которые, по его словам, блокируют пролет самолетов лидеров Словакии и Сербии, направлявшихся на парад в Москву, через свою территорию, продолжают свою "абсурдную политику русофобии" и применяют ее также к "европейским коллегам".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отреагировал на действия балтийских стран, заявив, что "придерживается правил телевидения, цензуры, поэтому не будет высказывать, что думает об этом". Однако, по его словам, "конечно, это позор".

Перед этим пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала страны Балтии "форпостом русофобии", а такие решения "нецивилизованными методами".

Эстония, Латвия и Литва не пропускают самолеты Фицо через свою территорию

Напомним, что вслед за Эстонией Латвия и Литва не позволила Фицо пролететь над своей территорией в Москву. Пока непонятно, какой именно маршрут выберет словацкий премьер на своем правительственном спецрейсе.

"Участие в пропагандистском мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основными ценностями Европейского Союза", — пояснили в латвийском министерстве Denník N.

Прибалтийская страна считает военный парад Кремля на Красной площади в Москве "гротескным проявлением российской военной пропаганды", направленной на легитимацию авторитарного режима Владимира Путина.

"Россия искажает историю и пытается присвоить себе поражение нацизма, чтобы оправдать свою военную агрессию и зверства, которые она совершает сегодня в Украине", — предупредили в МИД Латвии, добавив, что в латвийском обществе существует четкое понимание того, что российская пропаганда и прославление военных преступлений не могут.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич внезапно заболели. Оба отменяют ближайшие мероприятия; о том, состоится ли их запланированный на 9 мая визит в Москву, точной информации пока нет.

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