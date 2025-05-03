Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич внезапно заболели. Оба отменяют ближайшие мероприятия; о том, состоится ли их запланированный на 9 мая визит в Москву, точной информации пока нет.

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Фицо уже отменил участие в программе, приуроченной к 1 мая. Hlavné správy передает, что словацкий премьер-министр должен был отработать символическую ночную смену в пекарне города Нитра, выступить с речью на торжествах в Липтовском Микулаше, а также принять участие в возведении традиционного Майского дерева в деревне Вельке Залужье.

Канцелярия премьера официально не называла причину, но две недели назад Фицо признал, что его здоровье ухудшилось.

"Дорогие друзья, травма, полученная в результате покушения (15 мая 2024 года в политика стреляли. – Ред.), в последние дни причиняет мне страдания. Мне даже пришлось отменить часть своего графика... Я приношу извинения всем, кого это коснулось", – извинялся он апрельском в видеообращении.

Что касается Вучича, то он внезапно заболел во время визита в США. 2 мая политик, находясь в штате Флорида, принял решение вернуться в Сербию. Он отменил основные встречи, ради которых прилетал в Штаты, передает РТС.

Во Флориде Вучич успел провести переговоры с конгрессменом Клаудией Тенни, бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, экс-губернатором штата Иллинойс Родом Благоевичем и сербскими предпринимателями из США.

Он надеялся встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, но вернулся домой после консультаций с врачами. Что именно произошло со здоровьем президента Сербии, не сообщается.

Позже появились новости о том, что Вучича госпитализировали в Военно-медицинской академии в Белграде.

Как писал OBOZ.UA, проект InformNapalm считает, что Россия может готовить показательные теракты в нескольких регионах РФ во время парадов на 9 мая с последующим обвинением Украины. Соответствующие указания ФСБ были отданы на "достаточно высоком уровне".

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