Финляндия вскоре перестанет принимать небиометрические паспорта РФ: для кого сделают исключения

Уже с первого июня 2026 года Финляндия перестанет принимать российские паспорта без биометрических данных, хотя и с исключениями. В частности, на финской границе продолжат принимать небиометрические паспорта, выданные лицам в возрасте до 18 лет.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел страны. В ведомстве отметили, что цель решения – "повысить надежность принимаемых проездных документов".

Переходный период

Сообщается, что с первого июня по 31 декабря 2026 года будет действовать "переходный период". В это время Финляндия будет принимать небиометрические паспорта с действующей визой, выданной финскими властями до 1 июня 2026 года.

Также будут приниматься такие паспорта с визой или видом на жительство, оформленными до этой даты другими странами ЕС или Шенгенской зоны.

Исключения

Отдельно сообщается, что Финляндия продолжит принимать небиометрические паспорта, выданные лицам в возрасте до 18 лет. Также такие документы будут действительны для тех, кому вид на жительство в Финляндии был выдан до 1 июня 2026 года.

В этих случаях можно будет подать заявление на продление вида на жительство с небиометрическим паспортом.

Кроме того, в отдельных случаях документ без чипа может быть принят "по индивидуальному решению, если на то есть особые основания". Какие именно нужны основания, ведомство не уточнило.

Что предшествовало

Хотя и отмечается, что решение принято с целью "повысить надежность принимаемых проездных документов", основанием являются ограничения, которые финские власти применяют против страны-агрессора. Чтобы в этом не было сомнений, дипведомство напоминает, что въезд граждан России в Финляндию уже ограничен.

В частности, в 2022 и 2023 годах правительство страны принимало решение о запрете "необязательных поездок" россиян в Финляндию и транзит через ее территорию в другие страны Шенгенской зоны.

А недавно президент Финляндии Александр Стубб призвал союзников усиливать экономическое давление на Россию и поддержал полный запрет морских сервисов для перевозки российских нефти и угля.

Как сообщал OBOZ.UA, также Министерство обороны Финляндии предлагает проверить все сделки россиян с недвижимостью за два десятилетия.

