В Финляндии заявили, что разорвали политические отношения с Россией: опубликован документ

Отношения между Финляндией и Россией в корне изменены. По крайней мере, пока идет полномасштабное вторжение страны-агрессора в Украину.

Видео дня

Об этом говорится в соответствующем отчете. Документ, предоставленный главой МИД Элиной Валтонен, был опубликован в четверг, 20 июня.

Согласно отчету, политические отношения с Россией разорваны и не могут быть построены, пока страна-агрессор продолжает свою захватническую войну и нарушает международное право. Между странами сейчас функционируют только дипломатические отношения и необходимое сотрудничество между властями, в том числе на границе.

В то же время, Финляндия, отмечается в отчете, будет пытаться поддерживать условия функционирования российского гражданского общества, насколько это возможно.

"Мы надеемся, что Россия превратится в демократию", – отметила Валтонен.

Однако отчет не определяет страну-агрессора представляющей непосредственную военную угрозу для Финляндии, но отмечается, что к угрозе применения военной силы необходимо быть готовыми.

Хельсинки считают, что Россия продолжит совершать гибридные атаки против Финляндии. Примером этого является перенаправление искателей убежища в восточную границу. Также отчет призывает подготовиться к повреждению критически важных объектов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, финские компании почти полностью прекратили ведение бизнеса в России. Лишь 2,2% компаний из Финляндии находятся в процессе ухода с российского рынка. 30% этих компаний планируют участвовать в восстановлении Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!