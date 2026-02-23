'Нужно усиливать давление на Россию': Стубб заявил о поддержке полного запрета для перевозки российской нефти морем

Президент Финляндии Александр Стубб призвал союзников усиливать экономическое давление на Россию и поддержал полный запрет морских сервисов для перевозки российских нефти и угля. Он заявил об этом в понедельник в Париже перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

О позиции финского лидера сообщил корреспондент Укринформ, который присутствовал на мероприятии. Стубб озвучил заявление журналистам и подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины.

"Итак, нужно продолжать поддерживать Украину – военно и экономически. И нужно продолжать усиливать давление на Россию", – сказал он.

Позиция по санкциям

Стубб поддержал идею Макрона о полном запрете на предоставление морских сервисов для транспортировки российской нефти и угля. Он назвал энергетические санкции одним из ключевых инструментов влияния. По его словам, союзники должны сохранять единство в этом вопросе и действовать последовательно.

Президент Финляндии также обратил внимание на продолжительность войны. Он подчеркнул, что следует правильно считать годы – к четырем добавить еще восемь, поскольку война длится уже 12 лет.

Оценка ситуации

Стубб выразил убеждение, что президент РФ Путин не выиграет войну, но и не может заключить мир."По моему мнению, Путин не выиграет эту войну, но он не может заключить мир. Вот в чем нынешняя дилемма", – отметил он.

Финский лидер назвал это стратегическим поражением для Кремля. По его словам, Россия стремилась, чтобы Украина стала российской, но она стала европейской. Он также отметил, что Москва выступала против расширения НАТО, однако к Альянсу присоединились Финляндия и Швеция, а оборонные бюджеты стран выросли до уровня около 5 процентов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент Финляндии заявил, что Путин стратегически уже потерпел поражение. Он также обратился к украинцам и призвал их продолжать делать то, что они делают сейчас, чтобы выстоять и победить в войне.

