Финляндия не будет ждать активации статьи 5 НАТО, а нанесет первый удар по армии РФ самостоятельно – Politico

Силы самообороны Финляндии готовятся самостоятельно нанести первый удар по российской армии, если Москва решит атаковать одну из стран восточного фланга НАТО. При этом финская армия надеется опередить развитие событий, прежде чем вступит в силу 5-я статья Альянса.

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Об этом сообщает Politico. Такое решение может быть обусловлено тем, что Европа перестала надеяться на американскую поддержку в случае войны России против блока.

Подготовка к войне

По версии издания, в отличие от Финляндии и Польши, у стран Балтии нет пространства для маневра. И Литва, и Латвия, и Эстония слишком малы и находятся слишком близко как к России, так и к Беларуси, чтобы "торговать территорией ради времени". С остальными странами Альянса их связывает примерно 65-километровый Сувалькский коридор.

По словам командира пограничного района Северной Карелии Матти Питкянийтти, исторический опыт остается определяющим для современной стратегии Хельсинки.

"Во время Зимней войны Финляндия чувствовала себя очень одинокой, получая очень мало помощи от других стран", – сказал он.

В настоящее время граница закрыта колючей проволокой и "зубами дракона" для остановки танков. Эти укрепления являются частью Балтийской оборонительной линии, которую совместно развивали Таллинн, Рига и Вильнюс, и включают противотанковые рвы, бункеры, оборонительные заграждения и минные поля. Так, например, в Вильнюсе делают ставку на тесную поддержку союзников. Поскольку Литва не рассчитывает самостоятельно отразить потенциальное масштабное нападение, она стремится к максимально быстрому привлечению сил НАТО, поэтому ключевым фактором должно стать постоянное размещение бригады Бундесвера.

В худшем случае, как отмечает Politico, НАТО будет застигнуто врасплох, а Варшава не сможет оказать помощь странам Балтии, и, возможно, придется воевать до двух недель без подкрепления со стороны более отдаленных союзников.

Кроме того, отмечается, что сейчас активно возводится "Восточный щит" – часть более широкой линии сдерживания восточного фланга, которая должна простиратьсяот Финляндии до Румынии. Он предусматривает противотанковые и пехотные рвы, бетонные барьеры, бункеры, дроны, тепловизоры и минные поля вдоль 800-километровой границы с Беларусью и Калининградом.

Напомним, ранее США предупредили Польшу о возможной вооруженной провокации со стороны России, целью которой может быть проверка готовности НАТО к реагированию. Москва якобы рассматривает различные сценарии эскалации, чтобы усилить давление на западных союзников и добиться прекращения военной помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль рассматривает вариант проведения провокации на восточном фланге НАТО: в Польше или в странах Балтии. Речь идет скорее не об открытой атаке, а об определённой гибридной операции.

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