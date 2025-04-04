Фаворитом на перевыборах в Румынии стал ультраправый кандидат Симион: что он говорил об Украине

В Румынии 4 апреля кандидаты в президенты начали предвыборные кампании для предвыборных кампаний для проведения повторного голосования на выборах. Согласно опросу общественного мнения, лидирует Джордже Симион, руководитель ультраправой оппозиции и сторонник Келина Джорджеску.

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Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что на втором месте по популярности идут два независимых кандидата: бывший премьер-министр Виктор Понта и мэр Бухареста Никусор Дан.

Для Украины чрезвычайно важно в контексте войны с Россией, кто станет президентом Румынии, поскольку у него есть полномочия налагать вето на голосование в Евросоюзе и руководить военной помощью страны.

Лидер радикально-популистской оппозиционной партии "Альянс за объединение румынов" 38-летний Джордж Симион известен своими антиукраинскими заявлениями.

В феврале 2023 года он высказался о целесообразности прекращения Румынией дальнейшей помощи Украине, в частности нашим беженцам, которые в результате бомбардировки армии РФ потеряли свои дома.

Также Симион в прошлом выступал за восстановление границ Румынии, существовавших до Второй мировой войны. Они включают территории сегодняшней Болгарии, а также Молдовы и Украины, которые объявили его персоной нон решётки.

Как пишет издание, позже Симион якобы смягчил свою риторику.

"Мы будем бороться за мир и за наше будущее здесь, в этой стране", – заявил он.

Джордж Симион также является сторонником президента США Дональда Трампа, и это взаимно. Администрация Трампа поддержала его заявление о том, что отмена первого тура выборов в Румынии якобы является "переворотом".

В настоящее время Симион активно проводит свою кампанию. И хотя дальнейшая поддержка Киева остается неопределенной, он не обещал прекратить помощь Украине, в отличие от Джорджеску, отмечает издание.

Напомним, Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию ультраправого пророссийского кандидата в президенты страны Келина Джорджеску. Таким образом, он не может баллотироваться на пост президента на выборах, которые будут в Румынии в мае этого года.

В конце февраля правоохранители задержали Келина Джорджеску. Прокуратура выдвинула шесть уголовных обвинений против него в рамках расследования предыдущей президентской кампании.

Политик получил подписку о невыезде на два месяца и запрет публиковать контент в социальных сетях.

Поэтому ультраправые политики Румынии согласовали новых кандидатов вместо Джорджеску. Если бы Конституционный суд не утвердил кандидатуру Симиона, на выборы шла бы Анамария Гаврила, лидер новой партии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре прошлого года Конституционный суд Румынии принял решение перечислить все бюллетени из первого тура президентских выборов. Вскоре Совет нацбезопасности Румынии обвинил Россию в масштабной кампании, направленной на помощь Джорджеску.

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