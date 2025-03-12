Ультраправые политики Румынии согласовали новых кандидатов вместо Джорджеску: что о них известно

В Румынии лидер ультраправой оппозиционной партии AUR, Джордж Симион, объявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента, заменив Келина Джорджеску. Однако есть и альтернативный вариант: если Конституционный суд не утвердит кандидатуру Симиона, то на выборы пойдет Анамария Гаврила, лидер новой партии РОТ.

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Политическая ситуация на президентских выборах в стране набирает обороты. Об этом сообщает Romania Journal.

Симион и Гаврила отметили, что если обе кандидатуры будут утверждены, одна из них снимется с президентской гонки. Они также сообщили, что решение об участии в выборах было принято после встречи с Джорджеску.

"Итак, и Джордж Симион, и я, Анамария Гаврила, подадим свои кандидатуры... В случае окончательного утверждения этих кандидатур, один из нас снимет свою кандидатуру", – сказала лидер "РОТ".

Представление кандидатур на президентские выборы в Румынии должно завершиться 15 марта, к этому времени каждый кандидат должен собрать 200 тысяч подписей в свою поддержку.

Джордж Симион – 38-летний румынский правый политик, лидер партии AUR, которая получила значительную популярность после успешного выступления на парламентских выборах 2020 года.

Симион учился в Национальном колледже Георге Лазаре, Бухарестском университете и Университете Александре Иоанна Кузы, где получил магистерский диплом по истории. После завершения учебы он активно поддержал идею объединения Румынии и Молдовы, став инициатором многочисленных кампаний и организаций, таких как "Действие 2012", "Альянс за столетие" и "Марш столетия". Он также неоднократно выступал в поддержку прав молдаван, что сопровождалось участием в протестах и демонстрациях. Из-за своей деятельности ему несколько раз запрещали въезд в Молдову, а сегодня он находится в списке лиц, которым запрещен въезд в эту страну.

В 2019 году Симион решил войти в политику, баллотируясь на выборах в Европейский парламент, где он набрал 117 141 голос. Это дало ему возможность основать свою партию AUR, которая с тех пор приобрела популярность благодаря своему ультраправому направлению. Партия заявляет о своем желании объединить румынский этнос, однако она обвиняется в чрезмерной националистической риторике. AUR привлекла большое внимание после неожиданно высоких результатов на парламентских выборах в Румынии 2020 года.

Симион стал известен не только благодаря своей политической деятельности, но и участием в публичных скандалах. Одним из них стала его поддержка двух бывших военных офицеров, обвиненных в репрессиях против революционеров во время Румынской революции 1989 года, когда эти офицеры были избраны в румынский парламент.

Анамария Гаврила – румынская политика, основательница партии "Партия молодых людей". Она была избрана членом Палаты депутатов в 2020 году и ранее была членом Альянса за союз румын. Гаврила имеет опыт работы на международной арене, в частности, в Парламентской ассамблее Совета Европы. Она была кандидатом на должность мэра города Девы на местных выборах 2020 и 2024 годов.

Напомним, Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию ультраправого пророссийского кандидата в президенты страны Келина Джорджеску. Таким образом, он не может баллотироваться на пост президента на выборах, которые будут в Румынии в мае этого года.

В конце февраля правоохранители задержали Келина Джорджеску. Прокуратура выдвинула шесть уголовных обвинений против него в рамках расследования предыдущей президентской кампании.

Политик получил подписку о невыезде на два месяца и запрет публиковать контент в социальных сетях.

Еще в ноябре прошлого года Конституционный суд Румынии принял решение перечислить все бюллетени из первого тура президентских выборов. Вскоре Совет нацбезопасности Румынии обвинил Россию в масштабной кампании, направленной на помощь Джорджеску.

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