Евросоюз готовится к волне лесных пожаров: разработан самый амбициозный план в истории

В Брюсселе Европейская комиссия представила детали плана готовности Евросоюза к сезону лесных пожаров 2026 года. Как отметила комиссар ЕС по вопросам готовности и кризисного менеджмента Аджа Лябиб, это "самый скоординированный и амбициозный пакет мероприятий" в истории европейского сообщества. А именно – создается интернациональная пожарная дружина из 777 пожарных из 14 стран.

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Как отметила Аджа Лябиб, дружину расквартируют сразу в шести странах с наибольшим риском лесных пожаров: Кипре, Франции, Италии, Испании, Португалии и Греции. Среди задействованных команд есть польские пожарные, рассказывает польский радиовещатель.

Быстрое реагирование

У дружины из 777 пожарных будут в наличии 22 пожарных самолета и пять вертолетов. Причем этот парк машин будет размещен отдельно на 12 площадках в девяти европейских странах. Это (с учетом вышеназванных) Швеция, Румыния и Северная Македония.

Такое распределение предпринимается для того, чтобы технику "можно было отправить в любую часть континента в течение нескольких часов".

Кроме того, на Кипре возведут новую региональную пожарную станцию, которая будет иметь шесть самолетов и обеспечит обучение аварийно-спасательных служб. Это – планы также этого, текущего года.

Реальность сегодняшнего дня

В Еврокомиссии отмечают, что сезон лесных пожаров на континенте в последнее время "начинается раньше и длится дольше", и добавляют, что пожары становится все труднее контролировать.

"То, что когда-то было исключением, теперь становится нашей повседневной реальностью", – отметила комиссар Аджа Лябиб. По ее словам, только в прошлом году в Европе сгорело более миллиона гектаров леса, что эквивалентно всей площади Кипра.

Причем пожары коснулись не только вышеупомянутых, а почти всех государств-членов ЕС.

В ответ на растущую угрозу в ЕС запустили новый Механизм гражданской защиты. Последний предусматривает оперативную поддержку странам, пострадавшим от пожаров или наводнений.

Пожары в Украине

По данным на май текущего года, в результате пожаров в экосистемах нашего государства выгорело почти 2250 гектаров украинской земли. Больше всего – в Житомирской области.

По словам спасателей, это результат 1821 пожара, которые уничтожают украинскую природу. Причем "огонь уничтожает наш тыл" не только из-за обстрелов, а еще из-за жары, и человеческой халатности.

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