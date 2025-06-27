Европарламент отклонил петицию об открытии границы Финляндии с Россией

Европейский парламент отклонил петицию с призывом открыть границу Финляндии со страной-агрессором Россией. Орган пришел к выводу, что на фоне войны и гибридных угроз Хельсинки имеет право закрыть пропускные пункты на внешней границе.

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Об этом сообщил глава отдела коммуникаций высшего органа исполнительной власти ЕС Алессио Инкорвайя, передает Yle. По его словам, ЕП при вынесении вердикта руководствовался оценкой, предоставленной Европейской комиссией.

Закрытие границы с РФ, говорит Инкорвайя, влияет на осуществление права граждан ЕС на свободное передвижение, однако такой шаг оправдан "исключительными обстоятельствами в сфере безопасности".

Петиция была подана гражданином Финляндии и общественной организацией "Александровское общество". В ней было сказано, что Финляндия, закрыв границы с РФ, нарушает законодательство Европейского союза. Так, они отмечали негативное влияние на имеющие связи с РФ семьи в Финляндии, прекращение почтового сообщения и влияние закрытой границы на экономику восточных регионов.

Как известно, с 2023 года Финляндия поэтапно закрыла все сухопутные пункты на границе с Россией из-за наплыва просителей убежища без надлежащих въездных документов. Власти расценили происходящее как факт направляемой миграции со стороны РФ.

В декабре 2023-го правительство решило открыть два погранпункта, однако из-за продолжающегося наплыва беженцев было принято решение закрыть границу полностью. В апреле правительство в очередной раз заявило, что восточная граница остается закрытой.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– по данным The Wall Street Journal, РФ расширяет военные базы на границе с Финляндией и собирается перебросить дополнительные войска, что может быть признаком подготовки к войне с НАТО. Страна-агрессор в настоящее время строит склады и жилье для военных, а также железную дорогу вдоль границы с Эстонией, Финляндией и Норвегией.

– Президент США Дональд Трамп заявлял, что его не беспокоит наращивание российских войск недалеко от Финляндии и Норвегии. Глава Белого дома утверждает, что обе страны – "в большой безопасности".

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