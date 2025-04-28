Россия расширяет военные базы на границе с Финляндией: в WSJ объяснили, что это значит

Россия расширяет военные базы на границе с Финляндией и собирается перебросить дополнительные войска, что может быть признаком подготовки к войне с НАТО. Страна-агрессор в настоящее время строит склады и жилье для военных, а также железную дорогу вдоль границы с Эстонией, Финляндией и Норвегией.

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Об этом говорится в статье американской газеты The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди западных правительств и спутниковые карты. Как пишет издание, армия РФ расширяет военные базы в городе Петрозаводск и в других районах недалеко от границы с Финляндией, а также собирается перебросить дополнительные войска к границе со странами Европы.

Военные эксперты, с которыми говорили журналисты, оценивают активность вдоль финской границы как часть подготовки Москвы к потенциальному конфликту с НАТО.

В частности, в Ленинградский военный округ РФ, который граничит с Эстонией, Латвией и Финляндией, готовятся перебросить большинство новобранцев в рамках кампании по увеличению численности войск страны-агрессора до 1,5 млн человек.

Небольшие бригады вырастут втрое и станут дивизиями численностью 10 тысяч человек, пишет газета.

При этом РФ уже строит новые склады и жилье для военных, прокладывает новую железную дорогу вдоль границы с Эстонией, Финляндией и Норвегией, а также расширяет существующие в этом регионе железнодорожные пути, рассказал Эмиль Кастехельми из финской компании по OSINT-аналитике Black Bird Group.

WSJ также опубликовала спутниковые фото двух военных баз рядом с границей Финляндии и Норвегии.

"Если вы видите, что они строят новые железнодорожные станции или ремонтируют старые, было бы неплохо начать обращать на это внимание", – сказал профессор Национального университета обороны в Хельсинки Юха Куккола.

В свою очередь российский военный аналитик, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов прогнозирует, что, вернувшись из Украины, россияне "будут смотреть через границу" с Финляндией "на страну, которую считают противником".

"Логика последнего десятилетия показывает, что мы ожидаем конфликта с НАТО", – сказал он.

О том, что Россия может быть через какое-то время готова к такому конфликту, свидетельствуют и быстрые темпы роста производства военной техники в РФ.

"Российская армия восстанавливается и растет более быстрыми темпами, чем предполагало большинство аналитиков", – сказал командующий американскими войсками в Европе Кристофер Каволи комитету в Сенате США в апреле.

Он добавил, что армия агрессора "сегодня больше, чем была в начале войны".

The Wall Street Journal указывает, что военные расходы РФ в 2025 году превысили 6% ВВП, что привело к полной загрузке предприятий ВПК, расширению существующих производственных линий и открытию новых производств.

По оценкам западных разведок, если в 2021 году страна-агрессор выпустила около 40 танков Т-90М, то теперь каждый год выпускается около 300 таких танков.

Почти все эти танки остаются в России, а не отправляются на фронт, сказал журналистам высокопоставленный военный чиновник из Финляндии.

Также Москва нарастила производство беспилотников. Примерно на 20% ожидиается рост производства артиллерийских орудий и боеприпасов.

Разведка Дании в своем отчете в феврале 2025 года предупреждала, что РФ может начать крупномасштабную войну в Европе в течение пяти лет, если посчитает, что НАТО слабо.

Истоник WSJ в одной из европейских разведок допустил, что страна-агрессор может попытаться проверить сплоченность НАТО, вторгнувшись в небольшую страну альянса, например, в Эстонию, где живет большое количество этнических русских.

"Если вы спросите, как скоро российские военные смогут провести ограниченную операцию против стран Балтии, ответ может быть – довольно скоро", – считает старший научный сотрудник программы РФ и Евразии в Фонде Карнеги Майкл Кофман.

По его словам, в странах Балтии допускают, что это может произойти через два-три года после окончания войны в Украине.

А крупномасштабная война с НАТО может начаться через семь-десять лет в зависимости от сценария, считает эксперт.

Напомним, по данным Reuters, страны Европы планируют резко увеличить расходы на оборону и к 2030 году подготовиться защищаться от российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Германии предположили, что лето 2025 может стать последним мирным летом в Европе. По словам немецкого историка Зенке Найтцеля, уже осенью РФ может напасть на Литву.

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