'Европа имеет таланты': фон дер Ляйен представила проект технологического суверенитета ЕС

Европейская комиссия предложила Евросоюзу предпринять ряд шагов для собственного технологического суверенитета и уменьшить зависимость от поставщиков за пределами блока. Так называемый Европейский пакет техносуверенитета касается отрасли полупроводников, искусственного интеллекта, облачных технологий и открытого кода.

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Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен презентовала эти решения 3 июня. На сайте Еврокомиссии опубликовано ее заявление:

"Мы не можем позволить себе полагаться на других в вопросах технологий, которые обеспечивают работу наших больниц, стабильность наших энергосетей и безопасность наших услуг. Речь идет о защите наших граждан, защите наших интересов и принятии собственного решения. Европа имеет таланты, совершенство исследований, промышленную базу и единый рынок. Вместе мы должны превратить эти сильные стороны в технологический суверенитет".

Что предусматривает Европейский пакет технологического суверенитета

Это два законодательных предложения (Закон о чипах 2.0 и Закон о развитии облачных технологий и ИИ), а также Стратегия открытого кода и Стратегическая дорожная карта цифровизации и искусственного интеллекта в энергетике.

В ЕК объяснили, что у Европы до сих пор есть сильная зависимость от поставщиков основных цифровых технологий за пределами ЕС, тогда как спрос на вычислительные мощности резко возрастает на фоне распространения ИИ. Предложенные меры призваны увеличить самостоятельность Европы в разработке, внедрении и защите важных технологий.

Отметим, что в Евросоюзе уже действует Закон о чипах (от 2023 года). Он стал первым ответом на критические уязвимости в мировой цепочке поставок полупроводников, но не решил все проблемные вопросы

"Ожидается, что компоненты, связанные с искусственным интеллектом, будут стимулировать будущий рост и составят более 70% рынка полупроводников до 2030 года", – говорится в отчете.

Обновленный Закон о чипах, то есть Закон 2.0, будет опираться на сильные стороны Европы. "Это ускорит процесс выдачи разрешений, углубит сотрудничество с единомышленниками и введет новый знак качества для европейских регионов полупроводников. Благодаря применению экосистемного подхода, это приблизит европейских производителей микросхем к их клиентам, будет способствовать спросу развивающихся секторов, таких как центры обработки данных, облачные провайдеры, гигафабрики искусственного интеллекта. Наконец, это будет поддерживать инвестиционные и стратегические проекты, одновременно устраняя уязвимости, которые могут поставить под угрозу поставки", – объяснили в Европейской Комиссии.

Добавим, что законодательные предложения ЕК будут обсуждены Европейским парламентом и Советом Европейского Союза.

В Еврокомиссии пообещали, что они будут работать над тем, чтобы сделать Европу "континентом искусственного интеллекта". Ожидается, что в июле будет объявлен конкурс на создание гигафабрик ИИ.

Комиссия также начнет консультации с государствами-членами, Группой Европейского инвестиционного банка и другими ключевыми заинтересованными сторонами по созданию масштабного европейского акционерного капитала для финансирования технологических амбиций блока.

Как писал OBOZ.UA:

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