Дешевле аналогов: в Румынии создали крылатую ракету с ИИ

Румынский оборонный стартап Oves Enterprise представил свою новую разработку – компактную крылатую ракету Sahara, оснащенную искусственным интеллектом. Системы вооружений, которые ранее считались исключительной прерогативой ведущих мировых военных держав, теперь под силу небольшим национальным предприятиям.

Видео дня

Ракету показали на оборонной выставке BSDA 2026 в Бухаресте. Об этом сообщает портал The Defence Blog.

Высокая эффективность при минимальных затратах

Главная особенность ракеты Sahara заключается в ее экономичности и компактности. При стартовой массе всего 55 килограммов ракета способна нести полезную нагрузку (боевую часть) весом до 10 килограммов. Она спроектирована для уничтожения важных стратегических объектов на оперативной глубине без колоссальных финансовых и логистических затрат, свойственных традиционным крупногабаритным ракетам.

На всю программу исследований и разработок Oves Enterprise потратила чуть более 1 миллиона евро. Над проектом работала команда из 25 высококлассных специалистов. Эта сумма покрывает весь цикл проектирования, а не себестоимость производства одного изделия, которую компания пока не раскрывает. Для сравнения на Западе создание аналогичных систем обходится бюджетам в сотни миллионов долларов. Румынский стартап доказал, что благодаря коммерческим подходам стоимость внедрения технологий высокоточного поражения может быть снижена в сотни раз.

Технические характеристики и радиус действия

Sahara оснащена малогабаритным турбореактивным двигателем. При запасе топлива около 20 килограммов ракета обладает заявленной дальностью полета в 200 километров. Это позволяет поражать цели глубоко за линией фронта – в зоне, где обычно концентрируются командные пункты, узлы связи, склады с боеприпасами, логистические центры и системы противовоздушной обороны.

При запуске с территории Румынии такой радиус действия позволяет контролировать стратегически важные районы Черноморского региона, хотя потенциальных заказчиков и конкретные сценарии применения разработчики пока не называют.

Маскировка за счет рельефа местности

Важным преимуществом ракеты является ее способность следовать рельефу местности. Sahara способна выполнять полет на сверхмалой высоте – всего 50 метров над поверхностью земли. Постоянно подстраиваясь под контуры ландшафта, ракета скрывается от радиолокационных систем противника, используя естественные помехи от земли.

Этот метод прорыва ПВО аналогичен тому, который используется в тяжелых франко-британских ракетах Storm Shadow и SCALP, успешно показавших себя в реальных боевых условиях. Интеграция подобной технологии в легкий 55-килограммовый аппарат силами частного стартапа является крупным достижением румынских инженеров.

Искусственный интеллект на борту

Центральным элементом позиционирования Sahara стало использование искусственного интеллектом. Разработчики позиционируют новинку как "управляемую ИИ", а не просто использующую традиционные алгоритмы. Хотя точные детали закрыты, эксперты предполагают, что машинное обучение и компьютерное зрение применяются для автоматического распознавания целей, адаптации маршрута в режиме реального времени и точного наведения на конечном участке полета. Возможность автономно идентифицировать и уничтожать цели выводит Sahara на принципиально новый технологический уровень, опережающий обычные системы, летящие по заранее запрограммированным точкам.

Ракте Sahara пока остается на стадии публичного дебюта. Прошла ли ракета полноценные летные испытания, получила ли сертификацию и заинтересовались ли ей вооруженные силы Румынии, официально не подтверждено. Компании еще предстоит пройти сложный путь от эффектного выставочного макета до надежного серийного оружия, доказав эффективность ИИ в условиях реального радиоэлектронного противодействия.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий автоконцерн Mercedes-Benz Group может выйти на рынок производства оружия. В компании рассматривают переориентацию на рынок вооружений на фоне глобальных угроз в сфере безопасности. При этом глава автоконцерна Ола Каллениус заверил, что главной продукцией компании останутся гражданские автомобили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!