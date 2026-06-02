В США испытали высокоточную ракету, которая наводится на цель благодаря ИИ: что известно

Американская компания Northrop Grumman испытала новую высокоточную ударную ракету Jackal. Разработка может самостоятельно обнаруживать цели и работать даже при перебоях сигнала GPS.

О результатах испытания сообщили на сайте компании. Представители Northrop Grumman отметили, что тест позволил проверить работу ключевых систем ракеты в полете.

Во время испытания Jackal быстро запустила турбореактивный двигатель в автоматическом режиме. Кроме того, под управлением автопилота выполнила точный полет и маневрировала на высокой скорости. Также инженеры проверили работу планера, двигателя, навигационного оборудования и системы автопилота.

В компании объяснили, что испытания являются частью программы по созданию высокоточного оружия для военных.

Что известно об оружии

Jackal развивает скорость более 300 миль в час. Ракета может поражать цели на расстоянии до 100 километров после запуска с наземной платформы и до 125 километров после запуска с воздушного носителя.

Одной из главных особенностей Jackal стали алгоритмы искусственного интеллекта. Ракета может самостоятельно выявлять угрозы и атаковать цели даже тогда, когда оператор не имеет прямой видимости.

Jackal может работать вместе с легкими тактическими автомобилями. Одна пусковая установка способна нести до восьми контейнеров с ракетами.

Компания создала Jackal для работы в сложных боевых условиях. Ракета может выполнять задачи даже в районах, где противник блокирует или подавляет сигнал GPS. Кроме того, Jackal летит по оптимизированной траектории, что уменьшает вероятность ее обнаружения.

