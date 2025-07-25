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"Это совсем не наша война": Сийярто цинично объяснил, почему Украину не надо брать в ЕС

Дарья Дурова
Новости. Мир
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'Это совсем не наша война': Сийярто цинично объяснил, почему Украину не надо брать в ЕС

Украина не должна вступать в Европейский Союз, потому что якобы "ослабит" его и принесет в ЕС свою войну с Россией. Соответствующую претензию озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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В интервью американскому CNN политик подтвердил: Будапешт выступает против переговоров с Киевом относительно будущего в Евросоюзе. Причиной Сийярто назвал следующее:

"Украина точно не сделает Европейский Союз сильнее. Наоборот – страна, которая ведет войну, "импортирует" саму войну в ЕС. А мы этого не хотим. Текущее состояние Украины только ослабит Евросоюз".

"Это совсем не наша война": Сийярто цинично объяснил, почему Украину не надо брать в ЕС

Также он заявил, что Европа не должна тратить ресурсы на страну, которая "не соответствует критериям членства".

Глава венгерского внешнеполитического ведомства пожаловался на "несправедливое" финансирование Украины – хотя сама Венгрия является одной из самых дотационных стран Евросоюза.

"Что касается нас, то мы не хотим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков шли в Украину. В нынешних обстоятельствах мы точно не поддерживаем ее вступление в ЕС", – добавил он.

В то же время Сийярто уверял, что его страна якобы помогает украинцам: поставляет электроэнергию и принимает беженцев.

"Вы говорите, что мы не поддерживаем Украину. Но мы помогаем – так, как можем. В то же время мы не позволим разрушить Венгрию. Наш народ уже заплатил слишком высокую цену этой войны, хотя мы не несем за нее никакой ответственности. Это не наша война", – подчеркнул Сийярто.

Комментарий министра иностранных дел Венгрии для CNN (на английском языке):

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Как писал OBOZ.UA, ранее Петер Сийярто обвинил польское правительство в попытке "помешать" установить мир в Украине. По его словам, Варшава вместе с другими представителями Европейского Союза якобы препятствует усилиям президента США Дональда Трампа.

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