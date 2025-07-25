'Это совсем не наша война': Сийярто цинично объяснил, почему Украину не надо брать в ЕС

Украина не должна вступать в Европейский Союз, потому что якобы "ослабит" его и принесет в ЕС свою войну с Россией. Соответствующую претензию озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Видео дня

В интервью американскому CNN политик подтвердил: Будапешт выступает против переговоров с Киевом относительно будущего в Евросоюзе. Причиной Сийярто назвал следующее:

"Украина точно не сделает Европейский Союз сильнее. Наоборот – страна, которая ведет войну, "импортирует" саму войну в ЕС. А мы этого не хотим. Текущее состояние Украины только ослабит Евросоюз".

Также он заявил, что Европа не должна тратить ресурсы на страну, которая "не соответствует критериям членства".

Глава венгерского внешнеполитического ведомства пожаловался на "несправедливое" финансирование Украины – хотя сама Венгрия является одной из самых дотационных стран Евросоюза.

"Что касается нас, то мы не хотим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков шли в Украину. В нынешних обстоятельствах мы точно не поддерживаем ее вступление в ЕС", – добавил он.

В то же время Сийярто уверял, что его страна якобы помогает украинцам: поставляет электроэнергию и принимает беженцев.

"Вы говорите, что мы не поддерживаем Украину. Но мы помогаем – так, как можем. В то же время мы не позволим разрушить Венгрию. Наш народ уже заплатил слишком высокую цену этой войны, хотя мы не несем за нее никакой ответственности. Это не наша война", – подчеркнул Сийярто.

Комментарий министра иностранных дел Венгрии для CNN (на английском языке):

Как писал OBOZ.UA, ранее Петер Сийярто обвинил польское правительство в попытке "помешать" установить мир в Украине. По его словам, Варшава вместе с другими представителями Европейского Союза якобы препятствует усилиям президента США Дональда Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!