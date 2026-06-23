"Это правительственное мероприятие": в офисе Туска призвали Навроцкого не спекулировать на отсутствии приглашения на Конференцию по восстановлению Украины

Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка объяснил, почему президента Кароля Навроцкого не пригласили принять участие в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Это мероприятие именно правительственного формата, оно предусматривает участие делегаций от правительств стран, а не лидеров государств.

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Подобная конференция по вопросам восстановления также проходила в Берлине, а ранее – в Риме. И на этих мероприятиях не было ни президента Германии, ни президента Италии. Об этом Шлапка заявил в эфире Polsat News, выразив удивление по поводу того, что возникла такая дискуссия.

"Здесь вообще нет никакого злого умысла, но давайте скажем себе честно: президентский дворец не проявлял ни капли интереса к этой конференции, разве что негативного", – отметил он, назвав происходящее политической игрой.

Пресс-секретарь подчеркнул, что существуют различные виды мероприятий, которые имеют разный формат. Он напомнил, что в начале своего срока на посту Навроцкий также организовывал встречи со странами Балтии и Северной Европы.

"И это была его президентская формула на тот момент, которая касалась каких-то вопросов безопасности. Он не приглашал никого из правительства", – сказал Шлапка.

Отметим, что от Украины на Конференцию в Гданьске едет премьер-министр Юлия Свириденко. Она возглавит украинскую делегацию.

"Сегодня мы подробно обсудили с премьер-министром Юлией Свириденко задачи на Конференцию по восстановлению Украины, которая начнется в Гданьске. Важно, чтобы отношения с Польшей были конструктивными, и я благодарен всем партнерам – каждому, кто с нами, кто с Украиной, – всем, кто подготовил содержательные материалы для встречи в Гданьске. Премьер-министр Свириденко возглавит украинскую делегацию", – сообщил президент Владимир Зеленский 23 июня.

Что предшествовало

Президент Польши Кароль Навроцкий не получил приглашение на Конференцию по восстановлению Украины, которая на этой неделе состоится в Гданьске. В его канцелярии заявили, что именно поэтому глава государства не будет участвовать в мероприятии.

Руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что приглашения иностранным партнерам совместно направляли премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский.

"Президент не был приглашен. Он не собирается на мероприятие, на которое его не пригласил премьер-министр Дональд Туск. Также не поедет ни один из подчиненных ему чиновников, поскольку они также не получили приглашений", – заявил Пшидач.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий объяснил: Навроцкого не пригласили на конференцию, поскольку мероприятие курирует премьер Польши Дональд Туск и его команда.

По словам дипломата, Навроцкий жаловался Зеленскому на отсутствие приглашения на Ukraine Recovery Conference.

"Это мероприятие премьера Дональда Туска. То есть здесь мы снова видим ту политическую составляющую, которая сегодня существует в Польше", – отметил Тихий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рассчитывает на участие президента Украины Владимира Зеленского в Международной конференции по восстановлению Украины. По его словам, это мероприятие "имеет смысл только при условии участия в нем украинской стороны, несмотря на напряженность и ненужные эмоции".

А 21 июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что Зеленский до сих пор не определился относительно своего визита в Гданьск. Глава МИД сообщал, что 22 июня президенту должны были доложить о готовности к мероприятию, потенциальных последствиях принятых решений и форматах проведения конференции. Тогда, по его словам, Зеленский и должен был принять окончательное решение относительно своего участия.

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