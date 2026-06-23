Навроцкого не пригласили на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске: как он отреагировал

Президент Польши Кароль Навроцкий не получил приглашение на Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится на этой неделе в Гданьске. В его канцелярии заявили, что именно по этой причине глава государства не примет участия в мероприятии.

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Об этом пишет RMF24. Издание ссылается на руководителя Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марцина Пшидача.

В канцелярии Навроцкого заявили об отсутствии приглашения

Во время брифинга Марцин Пшидач сообщил, что Кароль Навроцкий не получал приглашения на Ukraine Recovery Conference — международную конференцию, посвященную восстановлению Украины, которая состоится 11–12 сентября в Гданьске.

По его словам, президент Польши не планирует посещать мероприятие именно из-за отсутствия официального приглашения.

"Президент не был приглашен. Он не собирается на мероприятие, на которое его не пригласил премьер-министр Дональд Туск. Также не поедет ни один из подчиненных ему чиновников, поскольку они также не получили приглашений", — заявил Пшидач.

Он добавил, что, по его информации, приглашения иностранным партнерам совместно направляли премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский.

Почему Навроцкого не пригласили

Издание отмечает, что ситуация разворачивается на фоне дипломатического конфликта между Киевом и Варшавой.

В частности, поводом для обострения стало решение Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла – высшей государственной награды Польши.

У Навроцкого это решение связывают с присвоением Зеленским одной из бригад ВСУ почетного наименования "Героев УПА", что вызвало резкую реакцию части польских политиков.

Правительство Польши отрицает наличие конфликта

Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка объяснил отсутствие приглашения форматом самой конференции.

По его словам, мероприятие носит практический, а не протокольный характер, а президентский дворец не проявлял заинтересованности в участии в форуме.

В свою очередь вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также отверг предположения о дипломатическом скандале.

"Эта конференция носит иной характер, чем официальные визиты. Это очень практическое мероприятие. Польшу представляет премьер-министр Дональд Туск в качестве соорганизатора. Поэтому я не вижу здесь ни дипломатической оплошности, ни конфликта", – заявил он во время пресс-конференции в Мадриде.

В Киеве назвали это внутренним делом Польши

По просьбе журналистов прокомментировать ситуацию советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что вопрос приглашения президента Польши относится к компетенции польской стороны.

"Нам не пристало приглашать президента Польши на мероприятие, которое проходит в польском городе. Это внутреннее дело Польши", – отметил Литвин.

Таким образом, в Офисе президента Украины фактически дистанцировались от дискуссии об участии Кароля Навроцкого в конференции.

У Навроцкого напомнили об интересах Польши

Комментируя предстоящий форум, Марцин Пшидач выразил надежду, что польское правительство во время конференции будет уделять внимание прежде всего экономическим интересам Польши.

По его словам, предыдущие конференции такого формата были преимущественно направлены на мобилизацию финансовой помощи для Украины.

"Надеюсь, что на этот раз Дональд Туск сосредоточится больше на интересах Польши, а не только на сборе средств для Зеленского", — заявил представитель канцелярии президента.

Как сообщал OBOZ.UA:

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды страны. Решение было принято из-за присвоения президентом Украины одной из частей ВСУ названия "Героев УПА".

Президент Украины принял это решение своего польского коллеги и отправил орден обратно в Польшу "Новой почтой".

После этого украинские политические деятели, в числе которых министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Офиса президента Кирилл Буданов и посол Украины в Польше Василий Боднар, заявили, что отказываются от польских орденов, которые они получили ранее.

Вслед за ними второй, третий и пятый президенты Украины отказались от своих польских орденов "Белого Орла". Петр Порошенко подчеркнул: решение президента Польши Навроцкого является "несправедливым по отношению ко всему народу Украины".

В знак солидарности с Киевом экс-депутат польского Сейма вернул Навроцкому Золотой Крест Заслуг. По его словам, этот шаг является формой солидарности с Украиной, которая продолжает противостоять российской агрессии.

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