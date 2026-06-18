"Несмотря на напряженность и ненужные эмоции": Туск заявил, что ожидает участия Зеленского в конференции по восстановлению Украины в Гданьске

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference). Она состоится 25-26 июня в Гданьске.

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Об этом Туск заявил на пресс-конференции в Варшаве, сообщает "Укринформ". Он добавил, что обсудит этот вопрос с Зеленским в Брюсселе 18 июня на саммите Евросовета.

По словам главы правительства Польши, эта конференция "имеет смысл только при условии участия в ней украинской стороны, несмотря на напряженность и ненужные эмоции".

Он напомнил, что в Гданьске политические лидеры и представители бизнеса со всего мира будут обсуждать механизмы финансирования послевоенного восстановления Украины, в частности возможность использования замороженных российских активов и потенциальных репараций.

"Каждый хотел бы, помогая Украине, также заработать", – отметил Туск.

Премьер подчеркнул, что проведение конференции соответствует интересам не только Украины, но и Польши.

Конференция по вопросам восстановления Украины должна стать одной из ключевых международных площадок для привлечения инвестиций, развития партнерств и продвижения практических решений для восстановления нашей страны. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 1000 компаний: треть из них – украинские, треть – польские, остальные – международные.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что именно Киев должен взять на себя ответственность за кризис, возникший в отношениях с Варшавой после решения о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" одному из подразделений ССО ВСУ. По его словам, Украина должна предложить такие решения, которые устроят Польшу.

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