Украина и Польша поссорились накануне Конференции по восстановлению: поедет ли Зеленский в Гданьск

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не определился с визитом в Польшу. Там глава государства должен принять участие в Международной конференции по восстановлению Украины.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона. Мероприятие должно состояться в Гданьске 25–26 июня.

Поедет ли Зеленский в Польшу

Глава МИД заявил, что в понедельник, 22 июня, Зеленскому будут докладывать о готовности к мероприятию, потенциальных последствиях принятых решений и форматах проведения конференции.

Тогда, по его словам, президент и примет окончательное решение относительно своего участия.

Отмечается, что участия главы государства в конференции, несмотря на сложности в диалоге между Варшавой и Киевом, ожидает премьер-министр Польши Дональд Туск.

Напряженность между Украиной и Польшей

Обострение отношений между Украиной и Польшей началось с присвоения украинским президентом одному из подразделений ССО Украины почетного наименования "имени Героев УПА".

После этого президент Польши Кароль Навроцкий потребовал лишить Зеленского ордена Белого орла, который ему вручил экс-президент страны Анджей Дуда. Он направил соответствующее обращение в Капитулу ордена Белого орла, заседание которой состоялось 8 июня. По мнению президента Польши, действия Зеленского опровергают утверждения о возможности вступления Украины в Европейский Союз без выполнения четких требований и критериев.

Впоследствии в Варшаве заявили, что все еще ожидают возможного изменения позиции украинских властей. Пресс-секретарь канцелярии президента Польши Рафал Лескевич заявлял, что Варшава считает решение Киева неприемлемым и рассматривает возможность жесткой реакции, однако окончательное решение остается за главой государства.

19 июня Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского награды. Он отметил, что принятое им решение "не направлено против украинского народа".

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Офиса президента Кирилл Буданов и посол Украины в Польше Василий Боднар заявили, что отказываются от польских орденов, которые они получили ранее. По их словам, нынешние споры не отвечают интересам ни Украины, ни Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский вернул орден польскому президенту, отправив его "Новой почтой". Однако украинский президент все равно выразил благодарность польскому народу за помощь Украине.

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