'Это не является секретом': Иран признал сотрудничество с Россией во время войны на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран продолжит воевать на Ближнем Востоке и одновременно подтвердил сотрудничество с Россией. Дипломат также заявил, что Тегеран не согласится на прекращение огня, пока не будет достигнуто окончательное завершение войны.

Об этом он сказал в интервью американскому телевидению NBC News, комментируя войну с США и Израилем и информацию о поддержке со стороны Москвы. По его словам, власти страны считают дальнейшие боевые действия необходимыми для безопасности государства. Разговор с ним провела ведущая Кристен Уэлкер.

Интервью и заявления

Во время интервью Арагчи отверг призывы к немедленному перемирию и обвинил США и Израиль в гибели гражданских. Министр заявил: "США и Израиль убивают наших людей, они убивают студенток, атакуют больницы".

Он также заявил, что предыдущее прекращение огня, которое заключили после 12-дневной войны в прошлом году, уже было нарушено.

"И теперь вы снова просите о перемирии? Так это не работает", – сказал Арагчи.

Отдельно он прокомментировал сообщения о поддержке со стороны Москвы. По словам иранского министра, сотрудничество между двумя странами существует давно.

"Сотрудничество между Ираном и Россией – это не что-то новое, это не секрет", – заявил он.

Роль Москвы

По данным NBC News, несколько источников сообщили, что Россия передает Ирану разведывательную информацию о расположении американских войск на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности, о данных, которые могут помочь определять позиции военных кораблей США.

Арагчи прямо не подтвердил передачу такой информации, но признал, что Москва помогает Тегерану в разных направлениях.

"Они помогают нам во многих направлениях. У меня нет детальной информации", – сказал он.

В свою очередь постоянный представитель США в ООН Майк Уолтц также прокомментировал эти сообщения в отдельном интервью Meet the Press.

Он заявил, что связь между Россией и Ираном известна давно.

"Мы знаем, что Россия и Иран имеют так называемые симбиотические отношения", – сказал Волтц.

Однако он добавил, что даже если Москва передает какую-то помощь, это не повлияло существенно на ход боевых действий. По словам дипломата, американские силы продолжают наносить значительные потери иранской армии, авиации и системам противовоздушной обороны.

Дальнейшие заявления

Во время разговора Арагчи также коснулся ударов Ирана по военным объектам в регионе. Он заявил, что Тегеран атакует только американские базы и военные объекты, которые расположены на территории соседних стран.

"Мы не атакуем наших соседей намеренно. Мы атакуем американские базы и объекты, которые, к сожалению, расположены на их территории", – сказал он.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна больше не будет наносить удары по соседним государствам Персидского залива, если они не будут помогать США или Израилю атаковать Иран. Он также извинился перед странами региона после того, как иранские удары привели к гибели людей в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане.

Арагчи объяснил, что президент извинился перед жителями региона за неудобства, которые возникли из-за военных действий и ответных ударов Ирана.

Возможна эскалация

Министр иностранных дел также заявил, что Иран готов к наземному вторжению со стороны США. По его словам, иранские военные будут ждать любого противника, который войдет на территорию страны.

"У нас очень храбрые солдаты, которые готовы бороться с любым врагом, который зайдет на нашу землю", – сказал он.

Кроме того, Арагчи опроверг утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Иран якобы создает ракеты, способные достичь территории Соединенных Штатов.

По словам министра, Иран сознательно ограничивает дальность своих ракет примерно двумя тысячами километров.

"Это дезинформация. Мы имеем возможность создавать ракеты, но намеренно ограничили дальность до менее чем 2000 километров", – заявил он.

Отдельно министр прокомментировал информацию о новом верховном лидере Ирана после гибели аятоллы Али Хаменеи. По его словам, окончательное решение должен принять Совет экспертов Ирана.

"Никто не знает. Есть много слухов, но надо ждать решения Совета экспертов", – сказал Арагчи.

Он также отметил, что Иран не позволит другим государствам вмешиваться в процесс избрания нового руководителя страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Исфахане находится крупнейший ядерный исследовательский комплекс Ирана, на котором работали тысячи ученых-ядерщиков. Там расположены три китайских исследовательских реактора и авиабаза, а также заводы по производству беспилотников.

Согласно разведывательной информации, которой располагают США и Израиль, основные запасы иранских ядерных материалов сосредоточены именно в подземных комплексах под Исфаханом. Другая их часть распределена между укрепленными хранилищами в Фордо и Натанзе.

