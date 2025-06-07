'Это как Рождество': демократы радуются ссоре Трампа с Маском, тогда как республиканцы обеспокоены риском потери большинства

Ссора между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампоми его теперь уже бывшим советником Илоном Маском продолжается и перебралась из медийной плоскости в политическую. Демократы откровенно радуются и говорят, что "это как Рождество", тогда как республиканцы оказались перед риском потери большинства в Палате представителей Конгресса.

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Как отмечают аналитики NBC, прямое столкновение между двумя миллиардерами можно было спрогнозировать и раньше, потому что как финансовые магнаты Трамп и Маск являются конкурентами. Однако никто не ожидал, что это произойдет так быстро.

И наибольшие потери от этого столкновения так или иначе понесут республиканцы, которые "оказались как дети между ссорящимися родителями". Причем к моральным потерям добавятся политические – конфликт, который начался из-за законопроекта о налогах и расходах, "будет иметь последствия, которые будут длиться недели, месяцы, а возможно, и годы", уверены аналитики.

Илон Маск способен переформатировать главный законодательный орган страны. Советник бизнесмена (вещатель, по его просьбе, не назвал его фамилию) заверил, что Маск безразличен к Республиканской партии или местам в Конгрессе, и "он готов уничтожить их".

"Мы уже уверены, что республиканцы потеряют Палату представителей. Сенат, вероятно, останется за ними. Но Илону безразлична вся эта партийная история", – цитирует вещатель слова советника Маска.

Как сообщал OBOZ.UA, конфликт Маска и Трампа начался с того, что президент заявил, как он "очень разочарован" Маском, ведь последний раскритиковал законопроект о налогах и расходах.

Отметим, что Маск довольно резко критикует "великий и прекрасный" (по определению Трампа) или "отвратительный и уродливый" (по определению Маска) закон о налогах и расходах. Как известно, лично президент и бизнесмен уже более неделм как не общались.

В свою очередь сторонники Трампа пугают возможными жесткими действиями против Маска. Так, бывший советник Белого дома Стив Бэннон уже предложил аннулировать все контракты с компаниями, связанными с бизнесменом, и инициировать масштабные расследования относительно миграционного статуса бизнесмена (родина Маска – ЮАР), допуски к секретной информации, подозрения в употреблении наркотиков, связи с Китаем и тому подобное.

Трамп к таким предложениям уже прислушался – напомним, что он уже предложил прекратить финансирование программ из федерального бюджета, если они связаны с Маском.

Всего несколько месяцев назад Маск заявлял о намерении передать до сотни миллионов долларов на связанные с Трампом политические комитеты в законодательных органах страны. Пока что эти деньги не были предоставлены и, как отмечает советник Маска, уже не будут. Более того – бизнесмен может поддержать демократов.

"Денег больше не будет, это окончательное решение. Он пойдет на полное уничтожение. Поддержит демократов, если придется, это без сомнений", – отметил советник.

Неудивительно, что действия Маска демократы встретили с открытым удовольствием и отметили, что "это как Рождество". Потому что если "Маск убьет этот ужасный законопроект – то добро пожаловать", – цитирует вещатель демократа Саймона Розенберга.

Республиканцы, разумеется, не хотят выглядеть "как дети между ссорящимися родителями". Однако и они уже поняли, что поведение президента Трампа априори непрогнозируемо. В частности, председатель избирательного комитета республиканцев в Палате представителей Ричард Хадсон на вопрос о конфликте Трампа и Маска просто сказал, что "ссора пройдет". Однако на уточняющий вопрос, смогут ли они помириться, республиканец лишь пожал плечами.

Напомним: после того, как Трамп назвал Маска "сумасшедшим", тот в ответ заявил, что фамилия президента фигурирует в деле педофила-финансиста Джеффри Эпштейна.

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