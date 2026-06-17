"Это было сюрреалистично": британские пенсионеры рассказали, как их яхту атаковал российский фрегат

Гражданской яхтой под названием "Яркое будущее" в проливе Ла-Манш, по которой российский фрегат "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь, управляла пара пенсионеров-британцев Алан и Джейн Келви. Супруги назвали инцидент с военным кораблем Черноморского флота РФ "сюрреалистическим".

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В комментарии BBC Newsnight пенсионеры опровергли версию событий, опубликованную ранее российским министерством обороны. В Москве утверждают, что судно якобы "опасно приближалось" к фрегату, но Алан и Джейн уверяют, что они "не были на курсе столкновения".

Подробности инцидента в Ла-Манше

"Яркое будущее" удалилось от английского острова Уайт примерно на 37 км и находилось в международных водах, когда заметило "Адмирала Григоровича". Это произошло утром во вторник, 16 июня.

По словам Джейн Келви, военный корабль РФ подал сигнал из пяти гудков. "Это означает: "Вы нас видели?". Мы немедленно повернули на два градуса влево, чтобы они увидели, что мы намеренно изменили курс, а это означало, что мы их заметили. Затем, примерно через минуту, они подали еще пять гудков, после чего сразу же раздалось четыре-пять выстрелов из стрелкового оружия", – сообщила женщина.

Она уточнила, что яхта не была повреждена, так как россияне стреляли в воздух. В то же время перед применением оружия военнослужащие ЧФ РФ не подавали никаких световых сигналов и не пытались связаться с гражданским судном по радио.

Джейн Келви заявила, что они "точно не находились на пути к столкновению" с фрегатом. "По нашему мнению, это не было инцидентом, пока не началась стрельба", – сказала она.

"Я немного разочарована обвинениями, выдвинутыми против нас, ведь они просто не соответствуют действительности", – пожаловалась британка.

Она назвала стрельбу "совершенно излишней". Келви пошутила, что после выстрелов она присела и натянула на голову капюшон, пока ее муж управлял. Также она сообщила об этом инциденте как об угрозе для навигации, "потому что так и нужно делать". После этого катер с британского патрульного судна HMS Tyne отправился проверить безопасность экипажа яхты.

Что предшествовало

Минобороны России утверждало, что экипаж "Адмирала Григоровича" открыл огонь после нескольких попыток связаться с судном и запуска сигнальных ракет. Мол, моряки действовали "в строгом соответствии" с международными правилами судоходства.

Фрегат "Адмирал Григорович" получил из Москвы приказ сопровождать суда теневого флота через Ла-Манш, сообщало на прошлой неделе BBC со ссылкой на источники в НАТО.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 июня Великобритания перехватила нефтяной танкер российского теневого флота, который пытался пройти через пролив Ла-Манш. Эта операция является очередным шагом в борьбе с обходом санкций и финансированием войны против Украины.

– Премьер-министр Кир Стармер показал кадры захвата судна SMYRTOS. Спецназовцы спустились на борт и обыскали корабль.

– Российские пропагандисты бурно отреагировали на это событие. Оккупанты расценили действия Лондона как возвращение к исторической практике "государственного пиратства", пожаловавшись, что Британия действует методами XVI–XVIII веков, когда корона выдавала официальные лицензии на грабеж чужих судов.

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