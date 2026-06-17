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"Это было сюрреалистично": британские пенсионеры рассказали, как их яхту атаковал российский фрегат

Дарья Дурова
Новости. Мир
3 минуты
1,8 т.
Фрегат 'Адмирал Григорович', который 'испугался' небольшой британской гражданской яхты
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Гражданской яхтой под названием "Яркое будущее" в проливе Ла-Манш, по которой российский фрегат "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь, управляла пара пенсионеров-британцев Алан и Джейн Келви. Супруги назвали инцидент с военным кораблем Черноморского флота РФ "сюрреалистическим".

В комментарии BBC Newsnight пенсионеры опровергли версию событий, опубликованную ранее российским министерством обороны. В Москве утверждают, что судно якобы "опасно приближалось" к фрегату, но Алан и Джейн уверяют, что они "не были на курсе столкновения".

Джейн и Алан Келви рассказали о том, что с ними произошло

Подробности инцидента в Ла-Манше

"Яркое будущее" удалилось от английского острова Уайт примерно на 37 км и находилось в международных водах, когда заметило "Адмирала Григоровича". Это произошло утром во вторник, 16 июня.

Частная гражданская яхта "Яркое будущее"

По словам Джейн Келви, военный корабль РФ подал сигнал из пяти гудков. "Это означает: "Вы нас видели?". Мы немедленно повернули на два градуса влево, чтобы они увидели, что мы намеренно изменили курс, а это означало, что мы их заметили. Затем, примерно через минуту, они подали еще пять гудков, после чего сразу же раздалось четыре-пять выстрелов из стрелкового оружия", – сообщила женщина.

Она уточнила, что яхта не была повреждена, так как россияне стреляли в воздух. В то же время перед применением оружия военнослужащие ЧФ РФ не подавали никаких световых сигналов и не пытались связаться с гражданским судном по радио.

Джейн Келви заявила, что они "точно не находились на пути к столкновению" с фрегатом. "По нашему мнению, это не было инцидентом, пока не началась стрельба", – сказала она.

"Я немного разочарована обвинениями, выдвинутыми против нас, ведь они просто не соответствуют действительности", – пожаловалась британка.

Она назвала стрельбу "совершенно излишней". Келви пошутила, что после выстрелов она присела и натянула на голову капюшон, пока ее муж управлял. Также она сообщила об этом инциденте как об угрозе для навигации, "потому что так и нужно делать". После этого катер с британского патрульного судна HMS Tyne отправился проверить безопасность экипажа яхты.

Что предшествовало

Минобороны России утверждало, что экипаж "Адмирала Григоровича" открыл огонь после нескольких попыток связаться с судном и запуска сигнальных ракет. Мол, моряки действовали "в строгом соответствии" с международными правилами судоходства.

Фрегат "Адмирал Григорович" получил из Москвы приказ сопровождать суда теневого флота через Ла-Манш, сообщало на прошлой неделе BBC со ссылкой на источники в НАТО.

Примерно в этой локации произошел инцидент.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 июня Великобритания перехватила нефтяной танкер российского теневого флота, который пытался пройти через пролив Ла-Манш. Эта операция является очередным шагом в борьбе с обходом санкций и финансированием войны против Украины.

– Премьер-министр Кир Стармер показал кадры захвата судна SMYRTOS. Спецназовцы спустились на борт и обыскали корабль.

– Российские пропагандисты бурно отреагировали на это событие. Оккупанты расценили действия Лондона как возвращение к исторической практике "государственного пиратства", пожаловавшись, что Британия действует методами XVI–XVIII веков, когда корона выдавала официальные лицензии на грабеж чужих судов.

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