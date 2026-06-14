Стармер показал видео захвата российского "теневого" танкера в Великобритании

В сети появились кадры захвата так называемого "теневого" российского танкера Smyrtos. Судно задержали 14 мая у южного побережья Великобритании.

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На видео видно, как спецназовцы спускаются на борт и обыскивают корабль. Кадры задержания судна опубликовал в X британский премьер Кир Стармер.

На пост британского лидера отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства поблагодарил Великобританию за "принципиальную решимость".

"Именно гордыня России, подпитанная высокими доходами от нефти и газа, проложила путь к этой войне, и каждое решение партнеров, лишающее Россию денег, также ограничивает саму войну. Я благодарю Кира Стармера и всех британцев за такую принципиальную решимость", — написал президент в Т –.

Кроме того, Зеленский призвал Европу разрешить не только задерживать танкеры и ограничивать перевозку нефти, но и конфисковывать нефть, которую они перевозят.

"Это, безусловно, поможет приблизить мир", — – заявил президент Украины.

Что предшествовало

Утром 14 июня стало известно, что Великобритания остановила в Ла-Манше танкер российского "теневого флота", который использовался для обхода международных санкций.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что лично поручил провести перехват судна. По его словам, эта операция должна продемонстрировать готовность Лондона противодействовать схемам, которые помогают России экспортировать нефть и получать средства для продолжения войны.

В Минобороны Великобритании уточнили, что танкер Smyrtos перехватили бойцы Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. Для проведения операции использовали фрегат Sutherland , минный тральщик Ledbury и морскую авиацию. После остановки судно пришвартуют у южного побережья страны для проверки.

Министр обороны Дэниел Джарвис подчеркнул, что Россия использует "теневой флот" для финансирования войны против Украины, поэтому такие операции наносят удар по возможностям Кремля получать прибыль от продажи энергоносителей.

Ранее в марте правительство страны расширило полномочия военных и правоохранителей по остановке судов, подпадающих под санкции, в британских водах.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты бурно отреагировали на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о перехвате нефтяного танкера теневого флота РФ. Оккупанты расценили действия Лондона как возвращение к исторической практике "государственного пиратства", заявив, что Британия действует методами XVI–––XVIII веков, когда корона выдавала официальные лицензии на грабеж чужих судов.

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