Российский фрегат открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше – The Telegraph

Российский военный корабль открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше. Инцидент произошел с участием фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" и вызвал беспокойство британских военных.

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Об этом сообщила газета The Telegraph. Отмечается, что судно под британским флагом вызвало береговую охрану

Российский фрегат открыл огонь по британскому гражданскому судну

По информации издания, инцидент произошел утром 16 июня в проливе Ла-Манш. Британская яхта под национальным флагом сообщила береговой охране о предупредительных выстрелах со стороны российского фрегата "Адмирал Григорович".

По данным экипажа гражданского судна, выстрелы прозвучали после того, как яхта и российский военный корабль оказались на близком расстоянии друг от друга примерно в 11:40 по местному времени.

Инцидент произошел примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт, за пределами территориальных вод Великобритании.

После получения сообщения британские военные направили к гражданскому судну скоростной катер с патрульного корабля HMS Tyne. Моряки пообщались с экипажем яхты, собрали информацию о происшествии и убедились в безопасности людей на борту.

В результате инцидента никто не пострадал. Также не зафиксировано повреждений яхты.

После инцидента яхта продолжила свой маршрут через Ла-Манш.

Великобритания начала расследование

В Министерстве обороны Великобритании подтвердили, что изучают обстоятельства происшествия.

"Мы расследуем сообщение об инциденте в Ла-Манше", — – заявил представитель британского оборонного ведомства.

При этом военные источники подчеркнули, что инцидент не связан с недавними действиями Лондона против российского теневого флота – с задержанием танкера "Смиртос".

Второй инцидент за три дня

Издание отмечает, что это уже второй случай за последние 72 часа, связанный с российскими судами вблизи британских вод.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер приказал группе морских пехотинцев провести высадку на российский танкер "Смиртос", который связывают с так называемым теневым флотом РФ.

Теневой флот используется Россией для транспортировки нефти и обхода международных санкций, введенных после начала полномасштабной войны против Украины.

"Адмирал Григорович" находится у берегов Великобритании уже несколько недель

По данным британских журналистов, российский фрегат "Адмирал Григорович" уже длительное время действует вблизи территории Великобритании.

Корабль неоднократно замечали во время сопровождения танкеров теневого флота, а также вблизи ветряных электростанций у побережья графства Саффолк.

Накануне инцидента за движением российского фрегата через Ла-Манш следили два британских патрульных корабля класса River – HMS Mersey и HMS Tyne.

Российская активность вызывает беспокойство в Великобритании

В последние месяцы Лондон все чаще заявляет о росте активности российских военных вблизи британских берегов.

Еще в апреле британские чиновники сообщали, что российские подводные лодки проводили скрытые операции вблизи критически важной подводной инфраструктуры в Северной Атлантике.

В частности, Королевский флот и Королевские военно-воздушные силы Великобритании отслеживали две российские разведывательные подводные лодки и одну ударную подводную лодку, которые действовали вблизи подводных кабелей связи.

На фоне продолжающейся войны России против Украины и усиления санкционного давления со стороны Запада подобные инциденты всё чаще рассматриваются как демонстрация силы и попытки давления со стороны Москвы на страны НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня Великобритания перехватила нефтяной танкер "Смиртос" российского "теневого флота", который пытался пройти через пролив Ла-Манш. Эта операция является очередным шагом в борьбе с обходом санкций против России и финансированием её войны против Украины.

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