В России пригрозили минировать свои же "теневые" танкеры после инцидента в Британии

Российские пропагандисты бурно отреагировали на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о перехвате нефтяного танкера теневого флота РФ. Оккупанты расценили действия Лондона как возвращение к исторической практике "государственного пиратства", заявив, что Британия действует методами XVI–XVIII веков, когда корона выдавала официальные лицензии на грабеж чужих судов.

Видео дня

Со стороны российских рупоров прозвучала угроза с предложением начать минирование собственных нефтеналивных судов. Об этом в Telegram заявил пропагандист Дмитрий Рогозин.

Новые угрозы из России

В качестве ответной меры на действия британских властей россияне угрожают минировать свои же "теневые" танкеры. По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны детонировать в случае попытки принудительного захвата судна, изменения его курса или конвоирования в чужой порт.

Сторонники этой идеи не скрывают, что главным сдерживающим фактором для Запада должна стать угроза масштабной экологической катастрофы у его берегов.

"Пару раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаются", – открыто угрожают россияне.

Таким образом, ради сохранения контроля над "теневым флотом" и обхода санкций, в РФ предлагают использовать тактику выжженной земли, ставя под удар экологическую безопасность всей Европы.

Напомним, что восемь танкеров, на которые распространяются санкции за нелегальный экспорт российской нефти, следовали через Ла-Манш. Правительство Великобритании прекратило деятельность так называемого теневого флота страны-агрессора России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Латвия призвала усилить контроль над российским теневым флотом в Балтийском море, предупредив об угрозе безопасности региона и окружающей среде. По данным латвийской стороны, еженедельно через Балтику проходит около 150 судов, связанных с теневой схемой перевозки российской нефти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!