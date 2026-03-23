Эстония официально присоединилась к созданию спецтрибунала по преступлениям России: заявление МИД

Эстония официально подтвердила присоединение к расширенному частичному соглашению о создании руководящего комитета специального трибунала за преступление агрессии против Украины. Этот шаг приближает запуск полноценной работы международного механизма привлечения к ответственности за войну.

Видео дня

Сейчас вопрос ответственности за агрессию остается ключевым. Заявление обнародовало МИД Эстонии в соцсети Х.

Речь идет об участии в расширенной частичной сделке Совета Европы, которая предусматривает создание руководящего органа – Management Committee – для будущего специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Именно этот орган будет отвечать за организационные и процедурные аспекты запуска института.

Присоединение Эстонии означает расширение международной коалиции государств, которые поддерживают создание отдельного судебного механизма для рассмотрения преступления агрессии, не подпадающего под юрисдикцию действующих международных судов, в частности Международного уголовного суда.

Трибунал должен стать инструментом неотвратимости наказания для политического и военного руководства России. Ведь без привлечения виновных к ответственности невозможно обеспечить устойчивый мир и международную безопасность.

Напоминаем, что Россия нарушала воздушное пространство НАТО. Это случилось 18 марта. Российский истребитель залетел в Эстонию и находился в эстонском небе около минуты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Евросоюз объявил, что эксперты из 37 стран на встрече в Брюсселе согласовали "правовые основы для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины". За создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины выступала также британская лейбористская партия в своей предвыборной программе, лидер которой Кир Стармер сегодня возглавляет правительство Великобритании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!