Российский истребитель Су-30 впервые в 2026 году нарушил воздушное пространство Эстонии: что известно

Россия снова нарушила воздушное пространство НАТО. 18 марта российский истребитель залетел в Эстонию и находился в эстонском небе около минуты.

На нарушение воздушного пространства отреагировало подразделение военно-воздушных сил Италии, дислоцирующееся в Эмари в рамках миссии НАТО. Подробности сообщает издание ERR.

В среду, 18 марта, во второй половине дня в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел российский истребитель Су-30. В эстонском небе он находился около минуты.

"На нарушение воздушной границы опознавательным полетом отреагировало подразделение ВВС Италии, дислоцированное в Эмари в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, сообщил Генштаб Сил обороны", – отмечает издание.

У российского истребителя, добавляет ERR, отсутствовал план полета и двусторонняя радиосвязь с эстонской службой авиасообщения.

На следующий день после провокации Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии, чтобы выразить протест и вручить ноту в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии.

"Это первое в текущем году нарушение воздушной границы Эстонии летательным аппаратом Российской Федерации", – отметили в ERR.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце февраля в России заявили, что готовы нацелить ядерное оружие на Эстонию. С такими угрозами выступил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Угрожать Эстонии Москва начала в связи с активизацией дискуссий в Европе о возможном размещении в странах НАТО ядерных вооружений.

