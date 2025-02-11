Решение о создании международного трибунала против Путина будет иметь для диктатора тяжелые последствия. Интервью с Мережко

Евросоюз объявил, что эксперты из 37 стран на встрече в Брюсселе согласовали "правовые устои для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины". За создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины выступала также британская Лейбористская партия в своей предвыборной программе, лидер которой Кир Стармер сегодня возглавляет правительство Великобритании.

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Преступление агрессии – отдельный состав преступления, заключающийся в развязывании агрессивной войны против другого государства. В отличие от военных преступлений и преступлений против человечности, преступление агрессии можно вменить только руководству страны, которое принимало решение о нападении на другую страну. Получается, что этот спецтрибунал – фактически трибунал против лично российского диктатора Путина.

Что означает решение ЕС по спецтрибуналу? Действительно ли этот шаг может быть действенным способом давления на Путина? Какова вероятность того, что российский диктатор когда-нибудь окажется на скамье подсудимых?

Своим мнением по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

– Есть очередные шаги мирового сообщества относительно того, чтобы российские военные преступники получили законное наказание. Так, ЕС объявил, что эксперты из почти 40 стран согласовали "правовые основы для создания спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины". На ваш взгляд, насколько это действительно важное решение в контексте наказания РФ и ее представителей и чего можно ожидать?

– Это очень важное событие не только для Украины, но также для всего международного сообщества государств. Это очень важное событие даже с точки зрения истории международного права, потому что преступление агрессии называют иногда матерью всех преступлений. Почему? Потому что это, как знаете, ящик Пандоры. Когда государство-агрессор совершает преступление агрессии против другого государства, то это открывает многие другие преступления. Военные преступления, преступления против человечности, иногда акты геноцида. Иными словами, когда государство- агрессор совершает преступление агрессии против другого государства, например Россия, совершившая преступление агрессии против Украины, то тем самым оно совершило это преступление против всего общества, международного сообщества государств. И это преступление не только против Украины, а против каждого государства мира. И это нужно учитывать. Поэтому создание специального международного трибунала по преступлению российской агрессии против Украины имеет огромное политическое, юридическое и нравственное значение.

В то же время нужно отметить, что здесь возникает очень много вопросов, так как существуют разные модели. Мы видим, что за основу берется такая модель, как создание международного судебного органа на основе международного соглашения между Украиной и Советом Европы, насколько я понимаю. Я надеюсь, что будут использованы такие модели международных судебных учреждений, как Нюрнбергский трибунал и Международный уголовный суд. То есть опыт этих международных институтов будет эффективно использован, когда будет разрабатываться устав и регламент специального международного трибунала по преступлению агрессии РФ.

Некоторые очертания этого международного трибунала уже есть, мы можем их найти, например, в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. То есть примерно мы знаем, как это будет выглядеть, какими будут основные параметры, но еще предстоит многое сделать для этого.

– Этот трибунал направлен лично против Владимира Путина, как лица, возглавляющего страну-агрессора и и отдающего приказы, или есть надежда на привлечение к ответственности всей кремлевской верхушки?

– Я хочу напомнить, что, когда мы говорим о субъектном составе, то есть о том, кто является субъектом совершения преступной агрессии, мы должны помнить, что здесь есть, по существу, два вида субъектов. В первую очередь это физические лица, которые принимали решение о совершении этого преступления, о вооруженном нападении на Украину, начиная с 2014 года. Прежде всего это лица начиная с верховного главнокомандующего Российской Федерации Путина, он является главным субъектом этого процесса, главным преступником, но не только.

Речь идет о круге лиц, причастных к принятию этого решения. Прежде всего, я так понимаю, речь идет о тех людях, которые на момент принятия решения о полномасштабном вторжении и о вторжении на территорию Украины в 2014 году, например, входили в Совет Национальной безопасности России и таким образом были причастны к легитимизации этого преступного решения. Но, кроме физических лиц, субъектом совершения этого преступления является также и государство в целом – Россия, которая также будет нести международную правовую ответственность. То есть здесь две категории субъектов этого преступления, и когда будет функционировать этот международный трибунал, то привлечь к ответственности нужно будет не только физических лиц, начиная с Путина, и тех лиц, которые способствовали этому, принимали это решение, но также и государство, Россию в целом.

Это означает, что нужно будет в полной мере реализовать международную правовую ответственность России, принять конкретные санкции, меры, привлечение к материальной ответственности, необходимость платить репарации, например из-за причиненного этим преступлением вреда и так далее. То есть имеется очень много разных и политических, и правовых последствий.

– Вы считаете, что последствия для российского диктатора и России вообще будут? Так как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, он имеет определенные ограничения по передвижению по миру, но все-таки этот шаг оказался не таким уж и страшным для него. Не будет ли что-нибудь подобное и с этим спецтрибуналом?

– Здесь есть несколько аспектов. В первую очередь речь идет об обвинении, идентификации преступников, лиц, совершивших это преступление, и приговоре этого трибунала. В первую очередь все эти аспекты будут касаться лично Путина. В то же время действительно есть проблема, как физически привлечь его к ответственности, как арестовать. Но это уже второй вопрос, связанный с реализацией, имплементацией приговора этого трибунала. Насколько я понимаю, сегодня речь идет о 40 государствах, которые готовы присоединиться к созданию этого трибунала, а также международных организациях. Это значит, что если будет приговор и, например, Путин или другие преступники могут оказаться на территории этих государств, то их представители, выполняя приговор трибунала, должны арестовать Путина и передать его физически на скамью подсудимых международного трибунала. Причем речь идет не только о Путине, но и о других преступниках из РФ, совершивших преступление агрессии.

Понятно, что не все государства мира присоединятся к этому трибуналу. Но даже здесь есть шанс на реализацию приговора суда, потому что есть такое понятие, как универсальная юрисдикция. Суд определенного государства, реализуя универсальную юрисдикцию, когда речь идет о военных преступлениях, преступлении агрессии, то есть о международных преступлениях, он может также арестовать Путина или других преступников и передать их в этот трибунал.

Я понимаю, что международное правосудие отличается от национального правосудия и иногда требует большего времени. Но все равно уйти от ответственности Путину не удастся. Потому что даже создание этого трибунала – это уже сегодня огромный политический, моральный, психологический удар по Путину, по его позициям в мире, по России в целом.

– Теперь о том, собственно, когда это может произойти. Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе надеется, что работа над текстом по созданию трибунала будет завершена в этом году. При этом он отметил, что для работы трибунала необходима поддержка США и G7, без участия и помощи которых трибунал никогда не состоится. Учитывая те отношения, которые сегодня президент США Дональд Трамп имеет с российским диктатором Путиным, насколько вы оптимистично смотрите на то, что США действительно будут участвовать в этом процессе? Уже, например, есть санкции со стороны США в отношении МУС.

– Я не совсем согласен с тезисом, что без участия США создание этого трибунала обречено на поражение. На самом деле нет. Хотя действительно участие США, с учетом того, что это большая страна, мощная и влиятельная, имеет большое значение. Но можно создавать этот трибунал даже без участия Штатов. Я хочу напомнить историю Нюрнбергского трибунала, созданного на основании международного договора между четырьмя государствами. В нашем случае на сегодняшний день мы уже говорим о 40 государствах и нескольких международных организациях. То есть даже с этой точки зрения уже можно создавать этот трибунал. Я надеюсь, что удастся убедить и Соединенные Штаты, потому что это важно и для них. Если это получится, это значительно повышает шансы и возможности для, например, имплементации приговора этого трибунала.

– Есть и другие мнения относительно отношений с Россией. "Европе необходимо возобновить отношения с Россией после окончания боевых действий в Украине", – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Гораздо громче об этом говорят лидеры Словакии и Венгрии, к которым по результатам выборов в этом году могут присоединиться еще несколько членов ЕС. Монолитность Европы в направлении наказания России и Путина под угрозой?

– Хочу отметить, что на сегодняшний день подавляющее большинство государств, которые являются членами Европейского Союза, они на стороне жертвы агрессии, то есть Украины. Они понимают, насколько важно прекратить войну и наказать агрессора.

Это очень важно и это урок для всех других потенциальных агрессоров. И это такой сдерживающий фактор для агрессоров, которые в будущем могут думать о том, чтобы последовать примеру России. Но, правда, есть и исключения. На мой взгляд, эти политики, мечтающие о возвращении к дружеским отношениям с РФ, действуют исключительно по эгоистическим экономическим, возможно, по политическим соображениям. Но нельзя возвращаться к нормальным отношениям с преступным государством, с государством-террористом, совершившим преступление агрессии. Это можно сделать только тогда, когда мир, Европа, вернется к ситуации, которая была до 2014 года. Когда будет восстановлена территориальная целостность Украины, когда произойдет компенсация Украине как жертве агрессии за ущерб, причиненный Россией, а также когда будут наказаны преступники, совершившие все эти преступления против человечности. Только после этого, когда будут выполнены требования международного права, можно вообще ставить вопрос о возвращении к, как это называют некоторые политики, нормальным отношениям с Россией. А до этого момента это значит подыгрывать агрессору и действовать в пользу этих преступлений. Это очень опасно.