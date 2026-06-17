"Если соглашение не понравится": Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновит авиаудары американских войск по Ирану, если соглашение между странами его не устроит. Он подчеркнул, что согласованный меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном пока не является окончательным мирным договором.

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Об этом он сказал во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси на полях саммита G7 во французском Эвиане. По словам главы Белого дома, в случае отказа он оставляет за собой право возобновить боевые действия против Ирана.

"Это меморандум о взаимопонимании. И если мне это не понравится, мы вернёмся к тому, чтобы стрелять по ним, сбрасывать бомбы им на головы. Если мне не понравится, что они ведут себя не должным образом, мы сразу же вернёмся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы", – сказал Трамп.

Что предшествовало

Еще на прошлой неделе Иран представил проект меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Согласно иранской версии документа, Иран сразу после подписания меморандума откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов. Кроме того, Иран обязуется не производить и не приобретать ядерное оружие. До заключения окончательного соглашения Тегеран также обещает не повышать уровень обогащения урана и не расширять ядерные объекты.

А уже 15 июня сообщалось, что США и Иран подписали меморандум (в электронном виде) о взаимопонимании. С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской –, спикер парламента Мухаммед Багер Галибаф.

Телеканал Al Arabiya заявил, что, в частности, соглашение предусматривает принятие плана восстановления Ирана на сумму 300 млрд долларов и открытие Ормузского пролива. В случае принятия документа обеими сторонами соглашение должно быть отдельно одобрено "обязательной резолюцией" Совета Безопасности ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЦРУ сомневаются в том, что Иран действительно готов пойти на реальные уступки в ядерной сфере в рамках мирного соглашения. Разведывательные данные указывают на то, что намерения Тегерана могут быть направлены лишь на получение односторонней выгоды.

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