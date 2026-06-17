Страны "Большой семерки" будут производить в Украине системы ПВО и ракеты дальнего радиуса действия "по лицензии" – Le Parisien

Страны "Большой семерки" согласились на новый формат оборонного сотрудничества, который предусматривает производство систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности непосредственно на территории Украины. Речь идет о создании вооружения "по лицензии" при участии США и европейских партнеров.

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Такое решение было объявлено в кулуарах саммита G7, который в этом году проходит во Франции. Об этом пишет Le Parisien.

По данным дипломатических источников, Соединенные Штаты и европейские страны G7 планируют организовать производство ракет большой дальности и систем ПВО в Украине на лицензионной основе.

Отмечается, что речь идет не только об оборонных комплексах, но и о средствах для нанесения ударов на значительную глубину.

В кулуарах саммита один из представителей дипломатических кругов заявил, что стороны договорились производить "по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства нанесения ударов на значительную глубину", имея в виду ракеты большой дальности.

В совместном заявлении лидеры стран G7 подтвердили намерение увеличить поставки Украине систем ПВО, перехватчиков и средств поражения большой дальности. Также они выразили готовность предоставить лицензии, которые позволят Украине нарастить собственное военное производство.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что американские компании смогут предоставлять соответствующие лицензии европейским производителям. Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за готовность к сотрудничеству и подчеркнул, что нынешние производственные мощности являются недостаточными.

По словам Мерца, расширение лицензионного производства позволит привлечь европейские и украинские компании для восполнения дефицита вооружений. Он подчеркнул, что это должно укрепить общий оборонный потенциал партнеров Украины.

Лидеры "Большой семерки" также заявили о единстве в подходах к поддержке Киева и усилению давления на Россию. Они отметили, что ситуация на фронте, по их оценкам, постепенно меняется в пользу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги саммита, заявил, что положительно оценивает усиление международной поддержки. По его словам, важно, что партнеры признают необходимость давления на Россию для завершения войны.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" выступили с заявлением по геополитическим вопросам, в котором пообещали увеличить военную поддержку Украины. Политики заявили, что готовятся увеличить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по итогам первого дня переговоров на саммите G7 во Франции риторика европейских политиков неожиданно сменилась с тревоги на оптимизм. Вопреки опасениям, президент США Дональд Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию. Однако в обмен на это американский лидер требует от европейцев конкретной помощи в стабилизации ситуации вокруг Ирана.

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