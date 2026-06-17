Россия нанесла удар по хабу с посылками на сумму 42 млн грн: заявление "Новой почты"

В Сумах российский удар с помощью дронов повредил сортировочный терминал "Новой почты". Пострадали крыша, часть оборудования и сетчатые контейнеры с посылками, однако сотрудники не получили травм. На момент атаки в хабе находилось более 13 тысяч отправлений с общей заявленной стоимостью свыше 42 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба компании. По предварительной информации, российские войска нанесли два удара по территории логистического хаба, где в этот момент осуществлялась обработка и хранение большого количества посылок.

Несмотря на интенсивность атаки, ни один из сотрудников не пострадал, что позволило избежать человеческих жертв. В результате взрывов на территории терминала зафиксированы повреждения:

крыши складских помещений;

части сортировочного оборудования;

сетчатых контейнеров, в которых хранились отправления.

Отдельно отмечается, что после попаданий возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Благодаря быстрому реагированию удалось предотвратить еще более масштабные потери.

На момент атаки на территории терминала находилось более 13 тысяч отправлений стоимостью 42 млн грн. Важно уточнить, что эта сумма не является убытками компании, как это иногда ошибочно трактуется в сообщениях. Речь идет об общей заявленной стоимости посылок, которые находились внутри терминала на момент удара.

В настоящее время проводится подробная инвентаризация, компания оценивает состояние каждого отправления отдельно, чтобы определить, какие из них могли быть повреждены или уничтожены. "Новая почта" заявила, что все клиенты получат компенсацию заявленной стоимости отправлений, которые подтверждены как уничтоженные или поврежденные в результате атаки.

Пользователи могут проверять статус своих посылок через мобильное приложение компании или официальный сайт сервиса. Также продолжается восстановление работы поврежденного сортировочного узла и перенастройка логистических маршрутов, чтобы минимизировать задержки доставок в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ночь на 15 июня в результате очередной российской ракетной атаки был полностью разрушен сортировочный терминал "Новой почты" в Киеве. Этот объект был уникальным –, крупнейшим инновационным и оснащенным передовым мировым оборудованием для автоматической сортировки посылок.

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