Еще одна страна планирует запретить соцсети для детей и подбивает к этому ЕС: что происходит

Уже с января следующего, 2027 года в Греции будет запрещен доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет. Причем ввести такое ограничение должны сами платформы соцсетей, иначе на них будут наложены штрафы, которые будут достигать до 6% их глобального оборота.

Об этом 8 апреля заявили премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и министр цифрового управления Димитрис Папастергиу. Чиновники сослались на "рост тревожности" у детей, "проблемы со сном" и на "дизайн онлайн-платформ, вызывающий зависимость".

Что говорят чиновники

"Греция будет среди первых стран, которые возьмут на себя такую инициативу. Однако я уверен, что она не последняя. Наша цель – подтолкнуть Европейский Союз в этом направлении", – сказал Кириакос Мицотакис, обращаясь к грекам.

Он отметил, что сначала пообщался с родителями, прежде чем принять указанное решение.

Димитрис Папастергиу уточнил: с января следующего года платформы соцсетей должны ввести механизмы ограничения доступа к сетям пользователей по возрасту. Если сети этого не сделают, Греция воспользуется законом ЕС о цифровых услугах и наложит штрафы, "которые будут достигать до 6% их глобального оборота", заявил министр цифрового управления.

Зачем Греции поддержка

Кириакос Мицотакис отдельным письмом обратился к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом к скоординированным действиям в указанном направлении. Греческий премьер утверждает, что одних только национальных мер будет недостаточно для защиты несовершеннолетних от интернет-зависимости.

Он предложил на законодательном уровне Евросоюза установить общий европейский "цифровой возраст совершеннолетия" (на уровне 15 лет), "обязательно и регулярно проверять возраст (пользователей) на всех платформ", а также "создать гармонизированную систему правоприменения и наказаний" – и сделать это уже до конца 2026 года.

Что предшествовало

Правительство Греции уже запретило мобильные телефоны в школах и создало так называемые платформы родительского контроля, благодаря которым можно ограничить время, которое люди проводят перед экранами.

Но Греция не получит пальму первенства в этой сфере – уже четвертый месяц как действует запрет доступа к соцсетям детям до 16 лет в Австралии. Причем уже через месяц были зафиксированы первые положительные последствия такого шага: улучшилось социальное взаимодействие (о чем сообщили 43% опрошенных родителей таких детей), увеличилось присутствие и вовлеченность детей в общении (38%), а также есть улучшение отношений с родителями (38%).

Как сообщал OBOZ.UA, психологи не согласны с тем, что в этой сфере надо использовать запреты на использование соцсетей для детей определенного возраста. И это понятно, потому что "запретный плод всегда самый вкусный". Важнее контролировать использование ребенком платформ, особенно самых токсичных,таких как TikTok и Telegram.

