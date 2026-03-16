Еще две страны фактически отказались помочь США разблокировать Ормузский пролив: какие аргументы приводят

Испания не будет участвовать ни в одной военной миссии в Ормузском проливе, поскольку считает войну США и Израиля против Ирана незаконной. Италия также не поспешила откликнуться на призыв американского президента Дональда Трампа направить в регион корабли, потому что сомневается в целесообразности расширения военно-морской миссии.

Позиция Испании

В понедельник, 16 марта, министр обороны страны Маргарита Роблес отклонила требование Вашингтона. Как передает Reuters, левое коалиционное правительство во главе с премьером Педро Санчесом раскритиковало атаки США и Израиля, выступая за окончание их операции в Иране.

"Испания никогда не примет никаких временных мер, ведь целью должно быть окончание войны – и окончание сейчас", – сказала Роблес.

Отметим, что ранее официальный Мадрид запретил американским самолетам использовать совместно управляемые базы на юге Испании для войны против Ирана.

Глава испанского МИД Хозе Мануэль Альбарес уверен: позиция Европейского Союза должна заключаться в том, что война должна прекратиться независимо от экономических соображений.

"Мы не должны делать ничего, что могло бы еще больше усилить напряженность или привести к дальнейшей эскалации ситуации", – сказал он журналистам в Брюсселе.

Позиция Италии

16 марта в Брюсселе вице-премьер-министр, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни уклончиво прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. Он сказал, что военно-морские миссии ЕС "Аспидес" и "Аталанта", очевидно, не стоит расширять, передает ANSA.

"Аспидес" – это оборонительная миссия для сопровождения торговых судов в Красном море и защиты их от ударов в ответ на нападения хуситов. "Аталанта" – это военная операция по борьбе с пиратами у Африканского Рога и в западной части Индийского океана.

"Мы готовы усилить миссии "Аспидес" и "Аталанта". Но я не думаю, что их можно расширить, включив в них Ормузский пролив, особенно учитывая, что это оборонительные и антипиратские миссии", – сказал дипломат.

