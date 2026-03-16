'Мы даем понять, что мы куча дураков': американский профессор заявил о провале США в войне с Ираном

Соединенные Штаты Америки, несмотря на заявления президента Дональда Трампа об успехах в Иране, вероятно, таковыми не являются. Вашингтон мог недооценить силу Корпуса стражей Исламской Революции.

Об этом сообщил американский политолог Джон Миршаймер. Его слова приводит Clash Report.

"Мы даем понять, что мы куча дураков. Что мы начали войну, которую не можем выиграть. У нас не было необходимых военных сил для достижения любой из целей, которые мы ставили перед собой, и у нас не было никакого плана", — сказал эксперт.

По его мнению, Москва и Пекин из-за этого поняли, что правительство США ведет себя некомпетентно. По словам Миршаймера, Россия благодаря Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру в этом "точно убедилась".

Кто такой Джон Миршаймер

Джон Миршаймер — американский политолог, профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям, автор теории Наступательного реализма и исследования о влиянии израильского лобби в США на внешнюю политику страны. Еще с 2014 года Миршаймер обвиняет страны Запада и НАТО в провоцировании России на войну. Его взгляды часто критикуют за игнорирование субъектности Украины и оправдание империализма государств.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что страны НАТО должны поддержать усилия по защите Ормузского пролива. Но если союзники Вашингтона откажутся помогать, Североатлантический Альянс ждет "очень плохое будущее", поскольку по его мнению, все государства, которые получают выгоду от транспортировки нефти через Ормузский пролив, должны присоединиться к защите.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого американский президент пригрозил нанести более сокрушительный удар по Ирану, если тот предпримет любые шаги, которые могут заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив. Он добавил, что США "уничтожат легкодоступные цели, что сделает практически невозможным восстановление Ирана".

