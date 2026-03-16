'Можете спросить у Путина': Трамп упрекнул Европу за пассивное участие в НАТО. Видео

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО, которые отклонили его призывы прислать военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе. Из-за такой пассивной позиции кремлевский диктатор Владимир Путин якобы "боится только США и совсем не боится Европы".

С соответствующим упреком глава Белого дома выступил в понедельник, 16 марта. По мнению республиканца, союзники недостаточно лояльны к Соединенным Штатам после того, как десятилетиями получали поддержку в области безопасности.

"Они должны быть вовлечены с энтузиазмом. Мы годами защищаем эти страны вместе с НАТО, потому что НАТО – это мы", – обиделся Трамп.

"Можете спросить у Путина. Путин боится нас! Он совсем не боится Европы, он боится Соединенных Штатов Америки и армии, которую я создал в первый президентский срок", – продолжил он.

Также во время публичного выступления Трамп заявил, что "многие страны" уже якобы на пути к Ормузскому проливу. Конкретных государств он не назвал, но пообещал, что его администрация предоставит список в будущем.

"У нас есть некоторые, действительно полные энтузиазма. Они уже идут. Они уже начали достигать цели. Знаете, чтобы добраться туда, нужно определенное время", – сказал президент США.

Он считает, что потенциальная военно-морская миссия в этом регионе является "очень незначительной", даже несмотря на то, что Иран продолжает обстреливать танкеры.

Как писал OBOZ.UA:

– Германия не планирует участвовать в возможном разблокировании Ормузского пролива после призывов США направить туда европейские военные корабли. Министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин не видит смысла в передислокации нескольких фрегатов, если мощные ВМС США могут действовать самостоятельно. Приоритетом для ФРГ остаются обязательства в рамках НАТО и безопасность европейского фланга, добавил он.

– Дональд Трамп ранее угрожал, что Североатлантический альянс ждет "очень плохое будущее", если союзники откажутся помогать американцам в защите Ормузского пролива.

