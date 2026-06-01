Иран приостанавливает переговоры с США и полностью закрывает Ормузский пролив – Tasnim

Иран приостановил обмен сообщениями и непрямые переговоры с Соединенными Штатами из-за обострения боевых действий в Ливане и нарушения предыдущих договоренностей о перемирии. Решение принято на фоне обвинений Тегерана в адрес Израиля в продолжении военных операций в регионе.

В то же время иранская сторона заявляет о возможности дальнейшей эскалации, включая действия в ключевых морских маршрутах. Об этом сообщает агентство Tasnim News.

Иранская переговорная группа решила временно остановить обмен текстами и диалог через посредников из США. Причиной названо обострение ситуации в Ливане и, по позиции Тегерана, несоблюдение условий предыдущих договоренностей о перемирии.

Иранские представители заявили, что дальнейшие контакты будут невозможны без выполнения требований о прекращении военных действий в Газе и Ливане, а также вывода войск из спорных территорий. Сейчас есть необходимость "гарантированного выполнения условий безопасности" для региона.

Также в заявлениях упоминается возможность усиления давления через стратегические морские маршруты, включая Ормузский пролив и Баб-эль-Мандеб. Эти шаги рассматриваются как ответ на текущую эскалацию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США нанесли удары по иранским радарам, а также пунктам управления беспилотниками на юге Ирана и на острове Кешм. Удары были нанесены в ответ на сбитие иранцами американского беспилотника MQ-1 и атаки на телекоммуникационные объекты.

