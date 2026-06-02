"Это непростое дело": Трамп рассказал, в какие сроки хочет заключить соглашение с Ираном о прекращении огня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует заключить соглашение с Ираном о прекращении огня и возобновлении движения по Ормузскому проливу уже в ближайшее время. По его словам, это может произойти "в течение следующей недели".

Такое мнение американский лидер высказал в комментарии ABC News. Он считает, что дипломатическое урегулирование может оказаться даже эффективнее военной победы Америки в этом конфликте.

Трамп прогнозирует быстрое согласование соглашения

Отвечая на вопрос о сроках завершения и согласования меморандума о взаимопонимании относительно возобновления работы пролива и продолжения перемирия, Трамп отметил, что:

"Я думаю, что это произойдет в течение следующей недели".

Он добавил, что пока не дал согласия на заключение соглашения, поскольку остается ряд вопросов, которые еще требуют урегулирования.

Глава Белого дома также заявил, что сегодня произошел "небольшой сбой", который он оперативно устранил. По его словам, инцидент был связан с тем, что иранская сторона выразила возмущение ударами Израиля по Ливану.

"Итак, я разговаривал с "Хезболлой" и сказал, что не стрелять, и я разговаривал с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. – Ред.) и сказал, что не стрелять, и они оба перестали стрелять друг в друга", – говорится в заявлении Трампа.

Относительно возможного мирного соглашения с Ираном американский лидер заявил, что дипломатическое решение может быть "даже лучше, чем военная победа".

"Это не простое дело. Вы говорите о действительно большой стране – о них – очень большую страну, которая заключает соглашение. Поэтому для них это нелегко. На самом деле с нашей точки зрения это также нелегко. Но мы получаем то, что нам нужно", – подчеркнул он.

Напомним, накануне Трамп заявил, что после переговоров с премьер-министром Израиля и представителями ливанского движения "Хезболла" удалось достичь договоренности о прекращении огня. По его словам, разговор с Нетаньяху был "очень продуктивным", а также состоялись контакты с представителями "Хезболлы". Президент США утверждает, что стороны согласились прекратить обстрелы и отказаться от дальнейших атак друг на друга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Иран приостановил обмен сообщениями и косвенные переговоры с США из-за обострения боевых действий в Ливане и нарушения предыдущих договоренностей о перемирии. Решение принято на фоне обвинений Тегерана в адрес Израиля в продолжении военных операций в регионе. Иранская сторона заявляет о возможности дальнейшей эскалации, включая действия в ключевых морских маршрутах.

