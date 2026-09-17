ЕС предварительно одобрил пять оборонных проектов стоимостью по 60 млн евро каждый: что о них известно

Комитет постоянных представителей стран ЕС предварительно одобрил первые пять европейских оборонных проектов, представляющих общий интерес (EDPCI). На каждый из них выделено по 60 млн евро, а окончательное утверждение решения Совет ЕС должен принять 28 сентября.

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Об этом сообщил пресс-секретарь ирландского председательства в Совете ЕС в Брюсселе, передает "Укринформ"⁠. Решение подготовлено на основе оценок Европейского оборонного агентства, Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии.

"Сегодня Ирландское председательство приветствовало одобрение комитетом постоянных представителей Исполнительного решения Совета о создании первых Европейских оборонных проектов общего интереса (EDPCI), что знаменует собой важную веху в реализации повестки дня ЕС по вопросам оборонной готовности", — заявил пресс-секретарь.

Нынешнее решение соответствует призыву Европейского совета от июня 2026 года как можно скорее завершить работу над EDPCI.

"Это демонстрирует ощутимый прогресс в укреплении европейского оборонного потенциала путем совместной разработки и инвестиций", — подчеркнул представитель ирландского председательства.

В целом страны ЕС одобрили пять проектов, призванных устранить дефицит стратегических оборонных возможностей. Они касаются сразу нескольких направлений — от противовоздушной обороны до космических технологий.

"Эти проекты направлены на решение насущной проблемы дефицита стратегических возможностей в ключевых сферах, включая противовоздушную оборону, морскую безопасность, космос, возможности использования дронов и борьбы с ними, а также мониторинг восточного фланга ЕС", — сообщил пресс-секретарь.

Один из проектов сосредоточен на противовоздушной и противоракетной обороне, в частности на развитии совместных систем и возможностей раннего предупреждения.

Другая инициатива касается морской безопасности, включая защиту стратегической инфраструктуры и соответствующих объектов в морском пространстве.

Отдельное направление охватывает космические возможности, которые должны усилить потенциал государств-членов ЕС в сфере обороны и наблюдения.

Еще один проект посвящен беспилотникам и борьбе с ними. Его цель — развитие и масштабирование европейских технологий в сфере дронов и средств противодействия беспилотным системам.

Пятый проект касается восточного фланга ЕС. Он призван укрепить потенциал стран блока в области мониторинга и защиты этого направления.

Нынешнее решение носит предварительный характер. Ожидается, что официальное одобрение состоится 28 сентября в ходе заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны.

Эти пять инициатив станут первой волной EDPCI. В то же время в ЕС уже готовят следующий этап: по словам представителя ирландского председательства, второй конкурс предложений планируется объявить до конца апреля 2027 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к кардинальному пересмотру системы безопасности ЕС. В частности, предлагается учредить Европейский совет безопасности для оперативного принятия решений и формирования единого оборонного фронта.

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