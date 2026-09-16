"Должны четко понимать": фон дер Ляен заявила о необходимости усиления обороны ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к кардинальному пересмотру системы безопасности ЕС. В частности, предлашается основать Европейский совет безопасности для оперативности принятий решений и формирования единого оборонного фронта.

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По ее словам, европейские институты и доктрины не успевают за новой реальностью, а мир на континенте оказался под прямой угрозой на фоне войны в Украине и постоянных гибридных атак. Об этом Фон дер Ляен заявила на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге с ежегодным докладом "Состояние Союза".

Европейская "статья 4" и гибридные угрозы

Фон дер Ляйен предложила создать новый механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, аналогичный статье 4 Договора НАТО. Механизм позволит государствам-членам мгновенно собираться для выработки совместного ответа при возникновении угроз, не достигающих уровня открытого вооруженного нападения.

В качестве примера растущей опасности глава Еврокомиссии упомянула инциденты в Дании, Литве, Польше, а также атаку с использованием дронов в Лейпциге.

"Мы должны четко понимать, что это было: нападение с использованием средств военного назначения, совершенное российскими агентами на европейской земле. Нападение не только на одно государство-член, но и на весь наш Союз. И, уважаемые депутаты, мы этого не допустим. Мы не должны питать иллюзий относительно происходящего", – подчеркнула она.

Новые институты

Для ускорения принятия решений и устранения бюрократических задержек Еврокомиссия совместно с Высоким представителем ЕС Каей Каллас выступила с рядом архитектурных инициатив.

Фон дер Ляен отметила, что пришло время создать Европейский совет безопасности для оперативности принятий решений и формирования единого оборонного фронта. Также предлагает создать Инструмент средств стратегического обеспечения. По словам европейской чиновницы, новая структура послужит для развития европейской обороны, работающая в полной гармонии с НАТО.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна решил констатировать, что российские террористические атаки в Украине становятся все более интенсивными. Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что удары РФ все ближе приближаются к НАТО и ЕС.

Как писал OBOZ.UA, литовский Сейм планирует зимой принять поправку к Конституции, которая исключит из Основного закона положение о запрете оружия массового поражения на территории страны. Для этого парламенту, вероятно, придется продлить осеннюю сессию до января 2027 года.

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