ЕС и Индия изучают вопросы сотрудничества в оборонной сфере: что предполагается

Европейский Союз и Индия планируют начать новый формат сотрудничества в сфере безопасности и обороны, который предусматривает регулярный диалог и координацию оборонных инициатив. Соответствующее партнерство могут официально оформить уже в ближайшие дни, параллельно с объявлением о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле.

По данным Reuters планируется проект документа о партнерстве в сфере безопасности и обороны между ЕС и Индией. Страны договорятся о консультациях по собственным оборонным программам.

Также стороны будут изучать возможность участия Индии в отдельных европейских оборонных инициативах – при условии совпадения приоритетов безопасности и соответствия правовым нормам обеих сторон. Партнерство предусматривает создание ежегодного диалога ЕС-Индия по вопросам безопасности и обороны. Отдельное внимание планируется уделить морской безопасности, киберугрозам и борьбе с терроризмом, а также реагированию на рост геополитической напряженности и технологические вызовы.

В документе отмечается, что ухудшение глобальной ситуации безопасности и быстрые изменения в сфере военных технологий требуют более тесной координации между Евросоюзом и Индией. Новый формат сотрудничества также вписывается в стратегию ЕС по диверсификации внешних партнерств и сокращению зависимости от США и Китая.

Ожидается, что подписание оборонного партнерства состоится одновременно с объявлением о завершении длительных переговоров между ЕС и Индией по соглашению о свободной торговле, что должно усилить не только безопасность, но и экономическое взаимодействие сторон.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Индия активизирует контакты с российским оборонным сектором, несмотря на риски санкций и геополитическое давление. Правительство премьера Нарендры Моди стремится переориентировать многолетнее оборонное партнерство с Москвой в сторону совместных разработок.

