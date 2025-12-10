Производители оружия Индии обсудили с Москвой потенциальные совместные проекты: в Reuters раскрыли подробности

Индия активизирует контакты с российским оборонным сектором, несмотря на риски санкций и геополитическое давление. Правительство премьера Нарендры Моди стремится переориентировать многолетнее оборонное партнерство с Москвой в сторону совместных разработок.

Визиты индийских оборонных делегаций в Россию ранее почти не освещались публично. О деталях таких встреч сообщило агентство Reuters.

По меньшей мере шесть руководителей ключевых индийских оборонных компаний – среди них Adani Defence и Bharat Forge – в октябре непублично посетили Россию для переговоров о возможных совместных предприятиях. Это был первый подобный визит с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, и до сих пор он не разглашался. По данным Reuters, целью обсуждений было изучение вариантов кооперации в сфере производства оружия и комплектующих.

Источники агентства сообщают, что встречи стали частью подготовки к визиту Владимира Путина в Индию, который состоялся 4–5 декабря. Индийскую делегацию возглавлял секретарь Министерства оборонного производства Санджив Кумар. По замыслу Нью-Дели, ключом к дальнейшему партнерству должен стать переход от прямого импорта российских вооружений к совместной разработке и локализованному производству.

По информации двух источников и еще одного представителя отрасли, на переговорах рассматривались следующие темы:

производство запасных частей для МиГ-29, а также других систем российского производства, включая ПВО и артиллерийское вооружение;

предложение Москвы создать в Индии производственные подразделения, которые могли бы экспортировать комплектующие обратно в Россию;

совместная разработка технологий для танков, авиации и вертолетных систем;

возможности сотрудничества в области БПЛА и военного искусственного интеллекта.

Во встречах участвовали представители десятков оборонных подразделений крупных конгломератов, государственных предприятий и стартапов – от разработчиков дронов до производителей электроники.

Представители Adani Group и Bharat Forge официально отрицали, что их руководители присутствовали на переговорах. Индийское Минобороны и другие указанные компании не комментируют информацию.

Впрочем, источники Reuters утверждают обратное: на встречах присутствовал топ-менеджер Bharat Forge, который изучал возможности кооперации в области бронетехники и авиации Интересы Adani Defence представлял ее генеральный директор Ашиш Раджванши. Также в переговорах также участвовали представители Общества индийских производителей оборонной продукции, объединяющего более 500 компаний отрасли.

Россия десятилетиями оставалась главным поставщиком оружия для Индии. Около 36% вооружений индийской армии – российского происхождения. Именно эта зависимость, по словам западных дипломатов, остается основным препятствием для передачи Индии западных военных технологий.

Ситуацию осложняет и то, что в 2024 году Reuters сообщал: дочерняя компания Bharat Forge экспортировала артиллерийские снаряды, часть из которых была перенаправлена в Европу, а затем — в Украину, что вызвало дипломатическое недовольство Москвы.

Несмотря на заинтересованность в совместных проектах, индийские компании, по словам собеседников агентства, не спешат брать на себя дополнительные риски. Одним из ключевых сдерживающих факторов является возможность введения вторичных санкций.

Официальный представитель Министерства обороны отметил, что частные компании должны сами оценивать политические и экономические последствия сотрудничества с Россией.

