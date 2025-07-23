Эпштейн присутствовал на свадьбе Трампа в 1993 году: в скандальной истории всплыли новые факты. Фото и видео

Обнаруженные недавно фотографии и видеозаписи проливают новый свет на прошлые связи Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном. Среди них – снимки со свадьбы Трампа в 1993 году, на которых видно присутствие скандального финансиста, а также видео с модного мероприятия Victoria's Secret 1999 года, где Трамп и Эпштейн общаются в непринужденной атмосфере.

Видео дня

KFile на CNN обнаружил необработанные кадры во время просмотра архивных видеозаписей Трампа на мероприятиях 1990-х и 2000-х годов. Трамп и Эпштейн появились вместе по крайней мере в одном видео среди ограниченного количества просмотренного архивного материала.

Фотографии 1993 года впервые подтверждают, что Эпштейн был на свадьбе Трампа с Марлой Мейплз в 1993 году. Его присутствие на церемонии в отеле Plaza до сих пор не было широко известно.

Кроме того, на кадрах с модного мероприятия Victoria's Secret 1999 года в Нью-Йорке видно, как Трамп и Эпштейн смеются и разговаривают вместе перед мероприятием на подиуме.

Новые кадры и фотографии, которые не получили широкой огласки и были сделаны до появления каких-либо известных юридических проблем Эпштейна, появились на фоне возобновления внимания к прошлым отношениям Трампа с ним. Недавнее решение Министерства юстиции не публиковать давно обещанные файлы, связанные с Эпштейном, вызвало возмущение в некоторых частях движения Трампа MAGA, где люди ожидали сенсационных разоблачений в отношении вероятных соучастников Эпштейна.

В коротком разговоре с CNN президент Трамп, когда его спросили о свадебных фотографиях, ответил: "Вы, наверное, шутите", а затем неоднократно называл издание CNN "фейковыми новостями" и положил трубку.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сказал, что это "вырванные из контекста кадры безобидных видео и фотографий широко посещаемых мероприятий, чтобы отвратительно намекнуть на что-то коварное". По его словам, президент выгнал Эпштейна из своего клуба за то, что он был "ползуном". Чунг также заявил, что это продолжение "фейковых новостей, выдуманных демократами и либеральными СМИ".

Связи Трампа с Эпштейном

Отношения Трампа с Эпштейном достигают 1980-х годов и включали регулярные появления на светских мероприятиях в Палм-Бич и Нью-Йорке. Никакие правоохранительные органы никогда не обвиняли Трампа в правонарушениях в отношении Эпштейна.

По данным Washington Post, между ними была ссора в середине 2000-х годов из-за спора о громкой сделке с недвижимостью в Палм-Бич. До этого фотографии и видео неоднократно показывали, что они были дружественными.

В 2019 году NBC опубликовал кадры вечеринки, на которой Трамп общается с Эпштейном в 1992 году. Год спустя, в октябре 1993 года, фотограф Дефид Джонс сделал фотографии на открытии кафе Harley Davidson в Нью-Йорке, запечатлев Трампа и Эпштейна вместе.

"Там был парень, который поразил меня своим видом и дал мне свою визитку. На ней было написано: Джеффри Эпштейн, финансовый консультант", – вспоминал Джонс в интервью CNN на этой неделе. Он сделал фотографии Трампа, на которых он обнимает двух маленьких детей, стоя рядом с Эпштейном, опираясь на перила.

Два месяца спустя, в декабре 1993 года, медиаорганизация поручила Джонсу сфотографировать свадьбу Трампа. Среди сделанных им фотографий была фотография Эпштейна, входящего на мероприятие.

"Я, видимо, узнал его, когда он заходил [на мероприятие]", – прокомментировал Джонс, добавив, что он сделал лишь отдельные фотографии участников, которых считал интересными. Ему жаль, что он не сделал больше снимков Эпштейна и Трампа вместе. "У меня была работа фотографировать свадьбу Трампа, поэтому я стоял с прессой и фотографировал его. Кадры, которые у вас есть, взяты с контактного листа – негативы были потеряны".

На другой фотографии изображен Эпштейн на свадьбе Трампа, которая является частью архива LIFE, который просмотрел CNN. На ней Эпштейн улыбается на заднем плане – его голова едва заметна между другими гостями и спортсменом Говардом Стерном и Робином Личем из "Стиля жизни богатых и знаменитых", которые делали групповое фото.

Показ мод 1999 года не был первым мероприятием Victoria's Secret, которое пара посетила вместе. Есть другие фото Трампа и Эпштейна, в том числе на вечеринке Angels 1997 года в Нью-Йорке, за два года до видеозаписи, обнаруженной CNN.

Присутствие Эпштейна на показе мод 1999 года также отражает его давние связи с Лесли Векснером, миллиардером-основателем материнской компании Victoria's Secret. Эпштейн руководил финансами Векснера с 1987 года примерно до 2007 года. Позже они разорвали связи, и Векснер заявил, что не знал о предполагаемых преступлениях Эпштейна во время их сотрудничества.

В 2002 году в интервью New York Magazine Трамп назвал Эпштейна "замечательным парнем", которого знает уже 15 лет. "Потрясающий парень. С ним очень весело. Говорят даже, что ему нравятся красивые женщины, как и мне, и многие из них моложе", – говорил тогда политик. Однако уже в 2019-м, после разразившегося скандала, Трамп заявил, что давно не общался с Эпштейном и "не является его поклонником".

Кроме этого, Трамп летал на самолетах Эпштейна между Палм-Бич и Нью-Йорком по меньшей мере семь раз.

В своей книге 2004 года "Трамп: Как разбогатеть" политик писал о том, как ему позвонил человек, которого он назвал "загадочным Джеффри".

"Каким бы загадочным ни был Джеффри, он один из немногих людей, которых я знаю, кто может обойтись только именем. Мои сотрудники никогда не спрашивают фамилии в его случае, что определенным образом ставит его в один ряд с Элвисом. Не то чтобы Элвис часто звонил в эти дни, но никогда не знаешь", – написал Трамп.

Непонятно, является ли "таинственным Джеффри" Эпштейном, и Белый дом не упоминал об этом в комментарии CNN.

На изображениях, опубликованных в Palm Beach Post в 2000 году, также видно Трампа, соратницу Эпштейна Гислейн Максвелл, которая сейчас отбывает 20-летний срок заключения за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, и принца Эндрю на благотворительном мероприятии по сбору средств в Мар-а-Лаго.

На прошлой неделе Wall Street Journal сообщила о переписке с именем Трампа, отправленной на 50-летие Эпштейна в 2003 году. Оно содержало контур обнаженной женщины и печатную записку, которая заканчивалась строкой: "С днем рождения – и пусть каждый день будет еще одной замечательной тайной".

После публикации сообщения администрация Трампа пообещала обнародовать материалы большого жюри, связанные с Эпштейном. Федеральный судья, рассматривающий дело Максвелл, установил для Министерства юстиции срок предоставления информации, чтобы он мог определить, распечатывать ли стенограммы.

Министерство юстиции также заявило, что обратилось к Максвелл для встречи на фоне негативной реакции на обработку администрацией файлов, связанных с Эпштейном.

Адвокат Максвелла сообщил CNN, что они "ведут переговоры с правительством" по этому вопросу. "Гислен всегда будет свидетельствовать правдиво. Мы благодарны президенту Трампу за его преданность делу раскрытия правды в этом деле", – сказал адвокат Дэвид Оскар Маркус.

Трамп отрицал авторство записки и рисунка, назвав сообщение ложным. В пятницу он подал в суд на газету за клевету в федеральный суд Флориды.

Что предшествовало

Обвинения в том, что Эпштейн сексуально домогался несовершеннолетних девушек, впервые появились в 2005 году, что привело к его аресту через год. Его снова арестовали в 2019 году по федеральным обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а позже он умер в тюрьме, что подпитывало многочисленные теории заговора. Судебно-медицинский эксперт признал его смерть самоубийством через повешение.

Олигарх и миллиардер Илон Маск призвал президента США Дональд Трампа опубликовать файлы, касающиеся скандального дела Джеффри Эпштейна. Он отметил, что тот обещал сделать это во время своей каденции.

Речь идет о документах, которые содержат имена влиятельных политиков, бизнесменов, звезд шоубизнеса и других представителей мировой элиты, которые могли быть причастны к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным американских медиа, Эпштайн имел разветвленную систему видеонаблюдения в своих имениях, где, по утверждениям следователей, совершались преступления. Все это могло использоваться как инструмент шантажа.

После ареста в 2019 году многие свидетели заявляли, что Эпштайн удерживал десятки несовершеннолетних девушек, которых принуждали к сексуальным действиям с влиятельными людьми. В документах, часть из которых стала достоянием общественности, упоминались бывший принц Эндрю, адвокат Алан Дершовиц и другие фигуры. Однако полный перечень так и не был обнародован. Собственно, именно эту закрытость и использует Маск как аргумент – мол, среди фамилий в "файлах" есть и Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал своих сторонников из-за их позиции по делу Эпштейна. Он считает, что обвинения в его вероятных связях с финансистом – это "новая афера демократов".

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