WSJ нашла поздравление Эпштейну от Трампа с рисунком голой женщины: президент США угрожает судом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп мог написать непристойное поздравление американскому финансисту и миллионеру Джеффри Эпштейну – фигуранту одного из самых громких сексуальных скандалов в стране. Его обвиняли в педофилии и организации проституции.

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Издание WSJ утверждает, что на 50-летие Эпштейна в 2003 году Трамп отправил ему рисунок с изображением обнаженной женщины и подписью: "С днем рождения – и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом". По данным журналистов, письмо от Трампа было включено в альбом ко дню рождения, составленный Гислен Максвелл, близкой соратницей Эпштейна.

Позже ее приговорили к 20 годам тюрьмы, признав виновной в том, что она вербовала для Эпштейна девочек-подростков. Газета пишет, что она собрала письма десятков людей, в частности и Трампа, к 50-летию Эпштейна. По данным журналистов, альбом позднее стал частью документов, изученных сотрудниками Министерства юстиции, которые расследовали дело Эпштейна.

В комментарии Wall Street Journal Трамп опроверг, что написал письмо или нарисовал рисунок, и пригрозил подать в суд на газету, если она опубликует эту статью.

"Я никогда в жизни не рисовал. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова", – цитируют журналисты слова президента США.

В своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что приказал генеральному прокурору Пэм Бонди "предоставить любые соответствующие показания Большому жюри при условии одобрения суда". Кроме того, он пообещал подать в суд на The Wall Street Journal и его владельца Руперта Мердока, заявив, что он и пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт предупреждали их о публикации статьи и что письмо является "подделкой".

"Президент Трамп вскоре подаст в суд на The Wall Street Journal, NewsCorp и г-на Мердока", – говорится в сообщении Truth Social.

Трампа неоднократно фотографировали с Эпштейном в 1990-х и начале 2000-х годов. Он был одним из тех, чьи фотографии фигурировали в бортовых журналах частного самолета Эпштейна. Однако президент заявлял, что их дружба закончилась до того, как Эпштейн признал себя виновным в вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Позже он сказал, что они не разговаривали около 15 лет, когда Эпштейна снова арестовали в 2019 году.

Что известно о скандальном деле Эпштейна

Как известно, Эпштейна обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков или даже сотен несовершеннолетних. В 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды и отбыл 13 месяцев в тюрьме.

В 2019 году Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года финансиста нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.

Официально смерть признана самоубийством, но обстоятельства вызвали многочисленные теории заговора — в частности из-за связей Эпштейна с влиятельными людьми, такими как Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю и другие.

Во время предвыборной кампании-2024 Трамп обещал обнародовать все детали о смерти Эпштейна. Однако директор ФБР Кэш Патель заявил, что все доказательства указывают на то, что Эпштейн умер в результате самоубийства.

Миллиардер Илон Маск заявлял, что Трамп якобы фигурирует в "файлах Эпштейна" – документах, которые содержат имена влиятельных политиков, бизнесменов, звезд шоубизнеса и других представителей мировой элиты, которые могли быть причастны к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Недавно Маск снова раскритиковал Трампа за его позицию по делу Эпштейна. На этот раз олигарх и миллиардер призвал президента США опубликовать файлы, касающиеся скандального дела.

Как сообщал OBOZ.UA,16 июля, президент США Дональд Трамп раскритиковал своих сторонников из-за их позиции по делу Эпштейна. Он считает, что обвинения в его предполагаемых связях с финансистом это"новая афера демократов".

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