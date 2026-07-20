Энди Бернем — новый премьер-министр Великобритании: кто он такой и что говорил об Украине

В Великобритании произошла смена правительства – новым премьер-министром официально стал Энди Бернем. Его предшественник, сэр Кир Стармер, покинул пост после более чем двухлетнего пребывания во главе правительства.

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Перед отставкой он выступил с прощальной речью, подведя итоги своей работы. Об этом сообщает Sky News.

Отставка Стармера и итоги его пребывания в должности

Сэр Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьер-министра.

"Моя работа выполнена", – сказал он.

В своей речи он подчеркнул, что за время руководства Лейбористской партией сумел вывести ее из состояния исторического поражения 2019 года и привести к убедительной победе на выборах 2024 года.

Политик подчеркнул, что для него было большой честью служить стране, и выразил убеждение, что за время его правления Великобритания стала "сильнее и справедливее".

Среди достижений он назвал снижение уровня бедности среди детей, сокращение иммиграции, укрепление оборонного сектора и повышение международного авторитета государства.

Отдельно Стармер отметил важность единства общества в условиях глобальных вызовов, в частности упомянув поддержку Украины. Завершая выступление, он поблагодарил свою команду и семью и заявил: "Я ухожу с достоинством, с улыбкой и с гордостью за всё, чего мы достигли".

Процедура смены премьер-министра

После выступления Стармер прибыл в Букингемский дворец, где официально подал в отставку. Король принял его заявление, о чем было сообщено в соответствующем заявлении дворца.

Некоторое время страна формально оставалась без премьер-министра – до того момента, пока монарх не предложил новому лидеру сформировать правительство. Согласно протоколу, после аудиенции Стармер покинул дворец в частном порядке.

Впоследствии в Букингемский дворец прибыл Энди Бернем. Во время встречи король поручил ему сформировать новое правительство, и политик принял это предложение, официально став премьер-министром и первым лордом казначейства.

Бернем возглавил правительство

По завершении церемонии назначения Энди Бернем покинул Букингемский дворец и направился на Даунинг-стрит, где приступит к исполнению обязанностей главы правительства.

Его назначение знаменует начало нового политического этапа в Великобритании. Ожидается, что в ближайшее время новый премьер представит состав правительства и обозначит приоритеты своей политики.

После вступления в должность Энди Бернем выступил со своей первой речью на Даунинг-стрит, заявив, что политики должны "поднять планку и принять новый вызов". Он признал разочарование общества, отметив, что "люди дома сыты по горло политикой".

Премьер подчеркнул необходимость перемен: "Хочу быть с вами честным: мы были недостаточно хороши, и нам нужно стать лучше. И мы станем лучше".

Также он призвал использовать этот момент для восстановления доверия: "Давайте сделаем этот момент тем, когда Великобритания снова начнет верить. Моментом, когда мы вернем надежду".

Бернем анонсировал подготовку десятилетнего плана развития страны и заявил, что его первым указанием станет борьба с проблемой бездомности. В ближайшее время правительство также представит меры по снижению стоимости жизни, в частности с определением источников финансирования.

Среди более общих обещаний – передача большего количества полномочий регионам, поддержка молодежи в трудоустройстве, развитие системы психического здоровья, строительство муниципального жилья и соблюдение бюджетной дисциплины. Отдельно он подчеркнул намерение сформировать "новое национальное чувство единства".

Внешняя политика и поддержка Украины

Бернем заявил, что внешняя политика станет одним из ключевых направлений его работы уже в ближайшее время. По его словам, в первый день на посту он планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Новый премьер заверил, что поддержка Украины останется неизменной.

"Никаких изменений нет. Я буду с ним на 100%, как и Кир Стармер", – отметил он.

Он также подчеркнул, что имеет опыт сотрудничества с украинскими городами, приобретенный во время работы мэром Большого Манчестера.

По словам Бернема, у президента Украины не будет сомнений в решимости Лондона: поддержка будет "непоколебимой и последовательной", а он лично продолжит эту политику на новой должности.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Энди Бернхема с избранием на пост премьер-министра Великобритании.

Зеленский заявил, что Украина готова сотрудничать с Бернхэмом во "всех возможных форматах" и что Украина "высоко ценит политическую, оборонную и основанную на ценностях поддержку Великобритании".

Он добавил, что с нетерпением ждёт телефонного разговора с Бернхэмом сегодня позже.

Биография Энди Бернема

Энди Бернем (7 января 1970 года) – британский политик от Лейбористской партии. Ранее возглавлял Большой Манчестер (2017–2026), где приобрел популярность как влиятельный региональный лидер.

Родился в Эйнтри недалеко от Ливерпуля. Вступил в Лейбористскую партию в 15 лет. Окончил Кембриджский университет по специальности "английская филология".

В 2001 году был избран в Палату общин. Работал в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, в частности возглавлял Министерство культуры и Министерство здравоохранения. Известен участием в расследовании трагедии на стадионе "Хиллсборо".

С 2017 по 2026 год – мэр Большого Манчестера. В 2026 году возглавил правительство Великобритании.

Женат на Мари-Франс ван Гил, имеет троих детей. Увлекается футболом, болеет за "Эвертон".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время сотрудничества с премьер-министром Великобритании Киром Стармером были достигнуты исторические результаты в сфере обороны и безопасности. Среди ключевых достижений он назвал подписание столетнего соглашения о партнерстве, масштабную военную помощь и усиление санкционного давления на Россию.

16 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер совершил последний визит в Киев накануне своей отставки. В рамках визита британский премьер и президент Украины почтили память украинских воинов, погибших в борьбе с российским агрессором. Зеленский поблагодарил Кира Стармера за его поддержку Украины и за сотрудничество во время полномасштабной войны. Также президент Украины наградил Стармера орденом Свободы за его поддержку украинского народа.

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