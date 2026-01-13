Экс-президенту Южной Кореи грозит смертная казнь: в чем причина

В Южной Корее прокуроры требуют смертной казни для бывшего президента страны Юн Сок Йоля. Его обвиняют в "попытке восстания" и захвате власти, когда в прошлом году он провозгласил военное положение в стране.

Об этом сообщает Yonhap. Издание ссылается на спецпрокурора Чо Ын Сука.

Группа специальных прокуроров, которая ведет обвинения на суде над экс-президентом, назвала Юн Сок Ёля главарем восстания, который пытался остаться у власти, захватив контроль над судебной и законодательной ветвями власти. Именно для этого он якобы и ввел военное положение в Южной Корее в декабре прошлого года.

Учитывая это, прокуроры требуют для экс-президента смертной казни. Об этом представители команды спецпрокурора Чо Ын Сука объявили во время финального слушания дела, которое проходит 13 января в Центральном суде Сеула.

Напомним, что 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение. Причиной он назвал необходимость защитить конституционный строй, одновременно обвинив оппозиционные силы в парламенте в приверженности к Северной Корее и блокировании работы правительства.

Однако "военный переворот" завершился полным фиаско, поскольку военные даже не смогли заблокировать парламент, чтобы помешать парламентариям отменить военное положение. Из-за масштабных митингов у входа в парламент блокирование здания было сорвано. Через шесть часов президент отменил военное положение и попросил у народа прощения.

Что известно о суде над Юн Сок Йолем

В декабре 2024 года полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Йоля. Ему предъявили обвинение в государственной измене и объявили подозрение. Также прокуратура обвинила президента в злоупотреблении властью.

14 декабря Национальное собрание Южной Кореи со второй попытки объявило импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Его отстранили от должности.

Накануне голосования в парламенте в Южной Корее прошли общенациональные митинги с требованием импичмента президенту из-за попытки ввести военное положение. Протесты прошли в крупных городах, демонстранты требовали немедленной отставки Юна.

31 декабря, суд Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Йоля. Однако задержать экс-президента удалось лишь со второй попытки, поскольку его охрана оказала сопротивление.

В январе 2025 года прокуратура арестовала Юн Сок Ёля и отвезла на допрос.

Уже в марте суд Сеула освободил Юн Сок Ёля из-под стражи, но продолжил рассмотрение дела о мятеже.

14 апреля в Южной Корее начался судебный процесс над бывшим президентом страны. Юн Сок Йоль, который был главным прокурором страны до того, как стал президентом, защищал себя в суде, подробно отрицая обвинения. "Военное положение – это не государственный переворот", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2025 года экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля снова отправили под стражу. Ему выдвинули новые обвинения. Политик имеет президентский иммунитет от большинства уголовных преследований, но он не распространяется на такие серьезные обвинения, как восстание и государственная измена.

