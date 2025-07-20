Экс-президенту Южной Кореи выдвинули новые обвинения: за что его хотят казнить

В субботу, 19 июля, бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю выдвинули новые обвинения. Это произошло на фоне продолжения расследования относительно объявления им военного положения в декабре 2024 года.

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По данным прокуратуры, новые обвинения включают препятствование осуществлению прав других лиц путем злоупотребления властью, приказы об удалении служебных записей и блокирование исполнения ордеров на арест. Об этом пишет CNBS News.

Ему предъявлены дополнительные обвинения с момента назначения специального прокурора в июне для рассмотрения дел против него.

Следователи утверждали, что указ Юна был равнозначен восстанию. Если его признают виновным в этом преступлении, ему будет грозить смертная казнь или пожизненное заключение. Политик имеет президентский иммунитет от большинства уголовных преследований, но он не распространяется на такие серьезные обвинения, как восстание и государственная измена.

Политик, которому было объявлено об импичменте и отправлено в отставку, отрицает все правонарушения. С начала июля он находится в Сеульском центре содержания под стражей, а суд в начале этой недели отклонил его просьбу об освобождении из-под стражи.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года прокуратура арестовала Юн Сок Ёля и предъявила ему обвинения в связи с его указом о введении военного положения от 3 декабря по статьям о госизмене и злоупотреблении властью. Контролируемая либеральной оппозицией Национальная ассамблея отдельно проголосовала за импичмент, что привело к его отстранению от должности.

Бывший президент также объяснил, что хотел "уничтожить просеверокорейские силы" и защитить конституционный строй в республике. В то же время оппозиция обвинила президента в попытке сорвать парламентское голосование.

25 февраля состоялось финальное заседание Конституционного суда Южной Кореи по делу об импичменте отстраненного президента Юн Со Ёля. Во время выступления глава государства извинился перед нацией и выразил благодарность гражданам.

Судебный процесс над бывшим президентом Юн Сок Ёлем начался 14 апреля. Чиновники заблаговременно приняли дополнительные меры безопасности, опасаясь акций протестов. В частности, обвиняемому будет разрешено попасть в здание суда только через подземную парковку, чтобы избежать возможных митингов.

На суде Юн Сок Ёль заявил, что его кратковременное объявление военного положения в конце прошлого года "не было государственным переворотом". Он отрицал парализацию работы правительства, добавив, что военное положение было необходимо, чтобы предупредить народ о действиях оппозиционной партии большинства, которая блокирует работу правительства.

Южная Корея имеет горький опыт вмешательства военных в гражданские дела, а многие южнокорейские президенты плачевно заканчивали свою карьеру. Некоторым главам государства объявляли импичмент, а кто-то даже завершал политический путь в тюрьме